Frankfurt am Main (SID) - Der kriselnde spanische Fußball-Klub UD Levante hat sich von seinem Rekordtrainer Paco Lopez getrennt. Dies teilte der Verein nach einer Sitzung des Vorstandes in der Nacht von Sonntag auf Montag mit. UD wartet nach acht Saisonspielen noch auf den ersten Sieg und liegt mit vier Punkten auf einem Abstiegsplatz. Es ist in der Spielzeit 2021/22 die erste Trainerentlassung in der Primera Division.

Lopez übernahm beim Klub aus Valencia im Sommer 2017 das Amateurteam, ehe er im März 2018 zum Cheftrainer der ersten Mannschaft befördert wurde. Insgesamt umfasst seine Amtszeit 147 Spiele, kein Coach stand in der Vereinsgeschichte von Levante öfter an der Seitenlinie.