Für den FC Barcelona steht am Abend eine wichtige Partie vor der Tür: In den Playoffs der Europa League empfangen die Katalanen Manchester United (ab 18:45 Uhr im Liveticker).

Das sportliche Geschehen rückt vor dem Knaller gegen die Red Devils aber in den Hintergrund, droht Barca doch von Seiten der Staatsanwaltschaft Ungemach. So wurden Ermittlungen wegen Korruptionsverdachts eingeleitet.

Was aber wird dem Klub vorgeworfen?

Korruptionsvorwürfe gegen Barca

Laut dem Radiosender "Cadena SER" und der Zeitung "AS" soll Barca der Privatfirma des früheren Vizepräsidenten des spanischen Schiedsrichterausschusses über viele Jahre hinweg hohe Summen für merkwürdig anmutende Tätigkeiten überwiesen haben.

Demnach sollen Jose Maria Enriquez Negreira, so der Name des Offiziellen, und seine Firma "Dasnill 95 SL" alleine von 2016 bis 2018 knapp 1,4 Millionen Euro erhalten haben. Barca bestätigte dazu bereits, dass Honorare an einen "externen Dienstleister" gezahlt wurden. Scoutingberichte zu spanischen Nachwuchsspielern und "technische Gutachten" zu Schiedsrichtern der ersten und zweiten Barca-Mannschaft sollen im Gegenzug erbracht worden sein.

Das Problem: Enriquez, der die Zahlungen in seiner Steuererklärung aufführte, konnte keine Dokumente für die Berichte vorlegen und erklärte gegenüber den Steuerbehörden, die Leistungen an den Welt-Klub seien "mündlich" erfolgt.

Für die Staatsanwaltschaft offenbar wenig glaubhaft, wurden in der Folge doch Ermittlungen aufgenommen.

FC Barcelona unter Druck

Dem Bericht von "Cadena SER" zufolge soll die Geschäftsbeziehung zwischen Barca und der Firma des Referees bereits zu Beginn des Jahrtausends begonnen haben – als Joan Gaspart Barca als Präsident vorstand.

Der La-Liga-Klub unterstrich derweil in seinem Statement, dass es sich bei den Vorgängen um eine auch bei anderen Klubs "übliche" Praxis gehandelt habe.

Der spanische Fußballverband zeigte sich dagegen alarmiert. So schrieb der RFEF von "ethisch fragwürdigen Verhaltensweisen". Demnach sei es Schiedsrichtern und Ausschussmitgliedern untersagt, Tätigkeiten durchzuführen, die "zu Interessenskonflikten führen können".

Laporta geht zum Gegenangriff über

Barca-Präsident Joan Laporta reagierte bereits mit einem frontalen Gegenangriff. So sei es seiner Meinung nach "kein Zufall", dass die Informationen "jetzt" auftauchen, wo das Team von Cheftrainer Xavi an der Tabellenspitze der spanischen Liga steht.

Der 77-jährige Enriquez leitete von 1975 bis 1992 circa 130 Spiele in La Liga, von 1994 bis 2018 war er als Vizepräsident des Schiedsrichterausschusses im spanischen Verband tätig. Zwar konnte er nicht über die Ansetzung von Schiedsrichtern entscheiden, bei Themen wie Auf- und Abstieg von Referees hatte er aber ein großes Mitspracherecht.