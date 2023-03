UPDATE, 19 März, 20:10 Uhr: Barca - Real zur Halbzeit 1:1

Ohne Nachspielzeit bittet der Schiedsrichter zum Pausentee. Im Clásico steht es dabei nach 45 Minuten 1:1. Real Madrid übernahm nach einem kuriosen Araújo-Eigentor früh die Führung, wovon die Katalanen sich lange Zeit nicht erholen konnten. Viele Angriffe der Blaugrana blieben ergebnisloses Stückwerk, während die Blancos immer wieder gefährliche Nadelstiche setzen und Barca mit vielen Aktionen im gegnerischen Drittel effektiv vom eigenen Tor fernhalten konnten.

Dann aber war die Defensive der Königlichen gedanklich etwas zu früh in der Kabine. Nachdem die Merengues den Ball nicht geklärt bekamen, schoss Sergi Roberto kurz vor dem Pausenpfiff zum nicht unverdienten 1:1-Ausgleich ein. Alles also noch offen im Clásico.

UPDATE, 19 März, 20:10 Uhr: FC Barcelona - Real Madrid - die Aufstellungen im Clasico

Barcelona: ter Stegen - Araujo, Koundé, Christensen, Balde - Sergi Roberto, S. Busquets, F. de Jong - Raphinha, Lewandowski, Gavi

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Eder Militao, Rüdiger, Nacho - Modric, Camavinga, Kroos - Fede Valverde, Benzema, Vinicius Junior

In Spanien entscheidet sich die Meisterschaft einmal mehr zwischen den beiden Dauerrivalen FC Barcelona und Real Madrid. Am 26. Spieltag treffen die beiden Konkurrenten in La Liga direkt aufeinander.

Angesichts von aktuell neun Punkten Vorsprung des Tabellenführers Barcelona auf den härtesten Verfolger aus Madrid sind die "Königlichen" in diesem Duell am Sonntagabend in Katalonien besonders unter Druck. Eine Niederlage im Clasico wäre wohl schon eine Vorentscheidung im Titelrennen und zwar zugunsten Barcas, das dann zwölf Punkte Vorsprung hätte.

Unter der Woche konnte Real in der Champions League noch mal zusätzliches Selbstvertrauen vor dem Duell mit Barca tanken. Die Mannschaft von Coach Carlo Ancelotti gewann im Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Liverpool mit 1:0 und erreichte damit nach dem 5:2-Kantersieg im Hinspiel souverän das Viertelfinale. Barcelona kann sich hingegen voll auf die nationalen Aufgaben konzentrieren, denn Robert Lewandowski und Co. sind schon in der ersten K.o.-Runde der Europa League an Manchester United gescheitert.

Zumindest mit Blick auf den Clasico sollte Barca aber dennoch mit viel Vorfreude an die Sache rangehen, immerhin haben die Katalanen drei der vier zurückliegenden Pflichtspiele gegen den Dauerrivalen gewonnen. Zuletzt gab es Anfang März im Halbfinal-Hinspiel des spanischen Pokals einen 1:0-Auswärtssieg Barcas in Madrid.

So könnt ihr das La-Liga-Spiel live mitverfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

Copa del Rey: Wann spielt der FC Barcelona gegen Real Madrid?

Anpfiff im Nou Camp zu Barcelona ist am 19. März um 21 Uhr.

FC Barcelona vs. Real Madrid: Wird das WM-Spiel im Free-TV gezeigt?

Nein, das Spiel zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Barca vs. Real: Ist das Spiel im Pay-TV zu sehen?

Nein, im linearen Fernsehen ist das Spiel auch im Pay-TV nicht zu sehen.

Wird das Spiel vom FC Barcelona und Real Madrid im Livestream zu sehen sein?

Ja, die einzige Möglichkeit die Partie in Deutschland legal zu verfolgen ist im Livestream auf DAZN.

Kann ich das Spiel zwischen Barcelona und Real Madrid im Liveticker verfolgen, und wo?

Ja klar! Mit unserem Liveticker auf ran.de sind wir natürlich von Beginn an mit dabei, wenn in Barcelona der Ball rollt. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.