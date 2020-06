Köln (SID) - Bei der schrittweisen Rückkehr der spanischen Fußballfans in die Stadien wird es laut der Politik keinen regionalen Flickenteppich geben. Die "Gewährleistung von Gerechtigkeit" habe Priorität, sagte Gesundheitsminister Salvador Illa bei einer Pressekonferenz nach einem Ministertreffen am Dienstag: "Meiner Meinung nach ist es nötig, die Fairness im Wettbewerb zu erhalten. Es ist nicht möglich, in einem Stadion auf die eine Art und im anderen Stadion auf eine andere Art zu spielen."

Damit hält Illa an der Position der Regierung fest, Zuschauer in den Stadien erst wieder zuzulassen, wenn sich nach der Corona-Pandemie alle Regionen Spaniens auf vergleichbarem Stand befinden.

La Liga wird ihren Spielbetrieb am Donnerstag mit Geisterspielen wieder aufnehmen.