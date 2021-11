München - Im Sommer wechselte David Alaba ablösefrei nach über einem Jahrzehnt beim FC Bayern zu Real Madrid. Dort sollte er die Lücke schließen, die Abwehr-Legende Sergio Ramos bei seinem Abschied gerissen hatte. Doch bislang wirken die Fußstapfen noch zu groß.

Zwar liegt Real in LaLiga an der Tabellenspitze. Die Defensive hat aber noch nicht die gewünschte Stabilität, wie 13 Gegentore zeigen. Auch am Wochenende gegen Aufsteiger Vallecano musste Toni Kroos in der Schlussphase auf der Linie retten. Alaba hatte zuvor einen Falcao-Kopfball mit der Hacke unglücklich ins eigene Tor abgefälscht.

"Sky"-Experte Lothar Matthäus sprach dem Österreicher jetzt sogar die nötigen Führungsqualitäten ab. Dem spanischen Sportsender "Vamos" sagte der Rekordnationalspieler: "Real Madrid hat ohne Ramos seine Persönlichkeit verloren." Alaba sei zwar ein "großartiger Spieler". Aber: "Er hat diese Persönlichkeit nicht. Er ist kein Anführer wie Ramos."

Real kein CL-Favorit

Für Matthäus sei Real daher auch kein Favorit in der Champions League. "Hier sehe ich Chelsea, Liverpool, Manchester City und Bayern vorn", so Matthäus weiter.

Ganz so schlecht, wie Matthäus‘ Kritik vermuten lässt, ist Alaba bei den Königlichen dennoch nicht. Als Abwehrspieler erzielte er in 15 Partien bislang ein Tor und lieferte drei Vorlagen.

