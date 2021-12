München - Erneuter Corona-Schock bei Real Madrid! Kurz vor Weihnachten wurden bereits die Infektionen von Luka Modric, Marcelo, Marco Asensio, Rodrygo, Gareth Bale, Andriy Lunin, David Alaba und Isco bekannt. Jetzt infizierten sich auch noch Thibaut Courtois, Federico Valverde, Eduardo Camavinga und Vinicius Junior mit dem Virus und fallen auf unbestimmte Zeit aus.

Wie es den betroffenen Spielern geht, teilten die Königlichen nicht mit. In der kurzen Pressemitteilung hieß es ausschließlich: "Real Madrid C. F. teilt mit, dass unsere Spieler Courtois, Valverde, Camavinga und Vinicius Jr. positiv auf COVID-19 getestet worden sind."

Real Madrid: Modric und Alaba trainieren wieder mit Team

Nach der kurzen Weihnachtspause nahm der spanische Rekordmeister am Mittwoch wieder das Training auf. An der Einheit nahmen sowohl die vor den Feiertagen infizierten Modric, Asensio als auch Alaba teil.

Das nächste Pflichtspiel bestreiten die Madrilenen am 2. Januar beim FC Getafe. Das Quartett um Courtois und Vinicius Junior wird dabei mit Sicherheit nicht mithelfen können. Einen Tag vor Bekanntwerden der Infektion postete der Torhüter noch Bilder aus dem Dubai-Urlaub.

Courtois gab in seiner Instagram-Story bereits Entwarnung: "Leider und trotz Einhaltung aller Maßnahmen bin ich beim letzten Check positiv auf Covid getestet worden. Obwohl ich keine Symptome habe, bin ich gemäß den Regeln zu Hause."

Auch Valverde wendete sich per Instagram an seine Fans. Wie Courtois gab auch Valverde an, symptomfrei zu sein.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.