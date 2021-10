Köln (SID) - Javier Pereira soll den kriselnden spanischen Fußball-Klub UD Levante wieder aus dem Tabellenkeller führen. Der neue Trainer hat beim früheren Pokalsieger aus Valencia einen Vertrag bis 2022 mit Option auf zwei weitere Spielzeiten unterschrieben. Das gab Levante am Donnerstag bekannt.

Für den 55-Jährigen ist es der erste Cheftrainerposten in Spanien. Von 2011 bis 2013 war Pereira bereits Assistenzcoach in Levante. Als Co-Trainer hat er unter anderem in England für den FC Fulham gearbeitet, zuletzt stand Pereira bei Henan Jianye in China unter Vertrag.

UD Levante hatte am Montag in La Liga für die erste Trainerentlassung der Saison gesorgt. Paco Lopez musste den Tabellen-18. verlassen, der Klub wartet nach acht Saisonspielen noch auf den ersten Sieg.