Beim FC Barcelona herrscht momentan Krisenstimmung – erst recht nach dem Aus gegen Manchester United in der Europa League (1:2). Laut der spanischen Zeitung "As" soll es nach dem Spiel in der Kabine zu einer Auseinandersetzung zwischen Robert Lewandowski und Ansu Fati gekommen sein.

Angeblich soll der Ex-Bayern-Profi über eine Spielsituation in der Nachspielzeit verärgert gewesen sein, bei der Fati eine Flanke selbst verarbeitete, anstatt sie Lewandowski - in aussichtsreicher Position - zu überlassen.

Zudem soll der Pole moniert haben, dass dies nicht das erste Mal der Fall gewesen sei. Fati soll den mangelhaften Schuss zugegeben und erklärt haben, dass er Lewandowski jedoch nicht gesehen habe.

Der junge Ansu Fati laboriert derzeit an einer Knieprellung, die er sich im Training zugezogen hat.