München - Ex-Welt- und Europameister Gerard Pique ist schon seit Jahren als Schirmherr und Organisator von Sport-Events umtriebig. Mit seiner neuen 7-gegen-7-Fußballiga Kings League ist ihm am vergangenen Wochenende aber ein besonderer Coup gelungen.

Denn dort kickte am Sonntag ein maskierter Spieler mit dem kryptischen Namen "Enigma" mit, der sonst eigentlich als Profifußballer in der höchsten spanischen Spielklasse sein Geld verdient. Die Maske im Stile eines mexikanischen Luchadores sowie lange Unterwäsche, um Tattoos am Körper zu verdecken, ließen die Gerüchteküche um die wahre Identität des prominenten Kickers brodeln.

Isco? Suarez? Fans spekulieren über Identität

Wie Pique im Vorfeld der Partie erklärte, spiele der Kicker ohne Rücksprache seines LaLiga-Teams oder seines Beraters mit, weshalb er seine Identität geheim halten müsse. Zwar konnte "Enigma" bei seinem Einsatz für das XBUYER TEAM bei der 0:1-Niederlage gegen Kunisports, dessen Präsident Ex-Superstar Kun Agüero ist, nicht gerade überzeugen. Ein Erfolg war der maskierte Auftritt dennoch: In der Spitze schauten auf Twitch 900.000 Personen die Partie.

Doch wer steckte nun unter der Maske? Unter anderem wurden der inzwischen vereinslose Isco oder Celta Vigos Denis Suarez als Namen gehandelt. Letzterer dementierte seine Teilnahme allerdings bereits. Und auch der 30-Jährige Isco passt nicht zu Piques Hinweis, dass "Enigma" ein "LaLiga-Spieler unter 30 Jahren" sei. Findige User spekulierten anhand eines kurz sichtbaren Tattoos im Nacken, dass es sich bei "Enigma" um Stürmer Nano Mesa handele. Der 27-Jährige ist aktuell vereinslos und kickte zuletzt beim FC Cadiz. Eine endgültige Bestätigung gibt es dafür jedoch nicht.

Sprint zum Anstoß und Penaltys wie beim Eishockey

Für die Kings League war es nicht das erste Gastspiel eines Fußballprofis: In der Vergangenheit spielten bereits Javier „Chicharito“ Hernandez, Javier Saviola und Joan Capdevila in der kuriosen Liga mit, die auch mit ihren unkonventionellen Regeln für Aufsehen sorgt.

So sprinten beim Anstoß Spieler beider Teams zum frei am Anstoßpunkt liegenden Ball. Strafstöße werden ähnlich einem Penalty im Eishockey via Eins-gegen-Eins-Situation von der Mittellinie ausgeführt. Den VAR beanspruchen die Teams mit Challenges. Zudem können Fans via Abstimmungen weitere Regeländerungen einführen.