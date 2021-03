München - Die Favoritenrolle ist klar verteilt. Titelverteidiger Spanien geht in seine 15. EM-Endrunde und greift nach dem sechsten Titel. Das wäre Rekord.

Generell können die Spanien zum zweiten Mal nach 2013 ihren Triumph wiederholen. Neben der Furia Roja gelang das nur der Niederlande im Jahr 2007.

Dem gegenüber steht in Slowenien ein EM-Debütant. Als Co-Gastgaber war das Team automatisch qualifiziert und geht daher als klarer Außenseiter in das erste Gruppenspiel (Mittwoch, ab 17.45 Uhr live auf ProSieben Maxx und ran.de).

Die weiteren Fakten zusammengefasst

- Vor 2 Jahren holten die Iberer zum 5. Mal den EM-Titel (1986, 1998, 2011, 2013, 2019), und zogen mit Italien als Rekordsieger dieses Turniers gleich. Insgesamt 10 Mal gehörten sie zu den besten 4 Teams, was nur von Italien übertroffen wird (12 Mal).

- Die Spanier leisteten sich vor 2 Jahren erstmals zum Turnierauftakt eine Niederlage (1:3 vs Italien). Zuvor blieben sie 8 Mal in Folge seit 1994 ungeschlagen, konnten aber auch nur die Hälfte dieser 8 Auftaktspiele gewinnen.

- 17 der letzten 20 EM-Endrundenspiele haben die Spanier gewonnen, die sich nur eine Finalniederlage 2017 gegen Deutschland (0:1) leisteten, zum Auftakt 2019 gegen Gastgeber Italien verloren (1:3) und 2011 gegen England remis (1:1) spielten.

- Die Spanier spielten eine überzeugende Qualifikation, holten 28 Punkte aus 10 Spielen, lediglich in Israel gab es ein 1:1-Remis. Die Trefferbilanz war mit 20:1 überragend – die beste aller 53 Mannschaften. Mehr Zähler in einer Qualifikationsgruppe holten bislang nur 3 Nationen 2006: Dänemark 29 Punkte/12 Spiele, 2017: Deutschland 30 Punkte/10 Spiele, 2006: Portugal 30 Punkte/10 Spiele.

- Ein Trainer mit Titelerfahrung: Spaniens Coach Luis de la Fuente beerbte seinen Vorgänger Albert Celades im Juli 2018. Sein erster Erfolg mit der U21 war der EM-Titel vor 2 Jahren gegen Deutschland. Schon mit Spaniens U19 hatte er 2015 in Griechenland den EM-Titel geholt.

- Die Slowenen sind der einzige Neuling im Teilnehmerfeld und die 33. Nation, die an einer U21-EM-Endrunde teilnimmt.

- Auf den Heimvorteil sollten die Slowenen als einer der Ausrichter besser nicht hoffen. Bei 8 der 14 Turniere seit 1994 scheiterte der Ausrichter in der Gruppenphase oder ersten Runde. Nur einmal konnte der Gastgeber das Turnier daheim auch gewinnen (2007 Niederlande). Seit 2011 war für den Ausrichter die Gruppenphase immer Endstation.

- Es kommt zum ersten Duell beider Mannschaften im Rahmen einer EM-Endrunde. Aber auch in den bisherigen Qualifikationsphasen trafen beide Nationen nie aufeinander. Lediglich in einem Testspiel im Jahre 2002 duellierten sich beide Teams. Die Spanier setzten sich am 15. Oktober glatt mit 3:0 durch (Tore: Ruben Castro (11.), Jorge Larena (16.) und Javier Portillo (65., Elfm.)).

