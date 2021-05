Frankfurt am Main - Angeführt von Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) und Ridle Baku (VfL Wolfsburg) tritt die deutsche U21-Nationalmannschaft bei der Finalrunde der EM an (am 31. Mai live auf ProSieben, P7 MAXX und ran.de).

DFB-Trainer Stefan Kuntz verkündete am Montag das 23-köpfige Aufgebot für das Turnier in Ungarn und Slowenien (31. Mai bis 6. Juni). Das deutsche Team trifft zum Auftakt am kommenden Montag im Viertelfinale in Szekesfehervar/Ungarn auf Dänemark (ab 21.00 Uhr auf ProSieben).

Für das am Pfingstmontag gestartete Trainingslager in Südtirol wurde der Kader um drei weitere Spieler ergänzt. "Durch die Teilnahme mehrerer U21-Spieler an den Relegationsspielen in Deutschland und England sind wir gezwungen, in der Vorbereitung auf unser EM-Viertelfinale zu improvisieren", sagte Kuntz: "Deshalb haben wir drei zusätzliche Spieler eingeladen, um in den kommenden Tagen in voller Mannschaftsstärke trainieren zu können."

Spieler fehlen wegen Bundesliga-Relegation

Wegen der Bundesliga-Relegation werden vorerst Janni Serra (Holstein Kiel) sowie seine Kontrahenten Salih Özcan und Ismail Jakobs (beide 1. FC Köln) fehlen. Ebenfalls nachreisen wird Vitaly Janelt, der mit dem FC Brentford an der Aufstiegsrunde in die englische Premier League teilnimmt.

Als zusätzliche Spieler für das Trainingslager wurden Shinta Appelkamp (Fortuna Düsseldorf), Armel Bella-Kotchap (VfL Bochum) und Yannik Keitel (SC Freiburg) eingeladen.

"Wir setzen trotz der Teilnahme einiger unserer Spieler an den Relegationsspielen auf die Jungs, die uns bis in die Finalrunde geführt haben, auch wenn einige von ihnen unser Trainingslager verpassen", sagte Kuntz: "Sie haben sich diese Nominierung verdient."

