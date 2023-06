Nach dem 1:1 gegen Israel (zu den HIGHLIGHTS) und der 1:2-Niederlage gegen Tschechien (zu den HIGHLIGHTS) muss die deutsche U21-Nationalmannschaft gegen das ungeschlagene England gewinnen, wenn es noch mit dem Einzug ins Viertelfinale klappen soll. Deutschland liegt mit nur einem Punkt auf dem dritten Platz der Gruppe C und muss hoffen, dass Tschechien parallel nicht gegen Israel gewinnt.

Antonio Di Salvo, Trainer des deutschen Teams, glaubt trotz der ungünstigen Ausgangslage noch an des Viertelfinale: "Ich glaube daran, denn im Fußball ist alles möglich. Wir werden alles daran setzen, England zu schlagen, das ist das einzige, was wir in der Hand haben. Ich habe aber die Fantasie, dass es mit dem Weiterkommen klappt."

Die englische Auswahl unter Trainer Lee Carsley steht dagegen durch zwei Siege aus den ersten beiden Partien bereits als Gruppenerster fest.

18 Duelle gab es bisher in der U21 zwischen Deutschland und England - mit leichten Vorteilen für die Inselnation. Sechs Mal gewann Deutschland, während dem englischen Team sieben Siege gelangen. Fünf Mal trennten sich beide Teams unentschieden.

Deutschland - England live: Wann und wo findet das dritte Gruppenspiel der DFB-Elf bei der U21-EM statt?

Ausgetragen wird die Partie von Deutschland gegen England am 28. Juni 2023, im georgischen Batumi. Anpfiff ist um 18 Uhr.

Deutschland vs. England live: Wo wird die U21-EM im Free-TV übertragen?

Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sind im frei empfangbaren Fernsehen live in SAT.1 zu sehen. Die Vorberichterstattung zur zweiten Partie der DFB-Elf beginnt um 17:30 Uhr. Darüber hinaus werden ausgewählte Spiele des Turniers auch auf ProSieben MAXX gezeigt.

Deutschland - England live: Wo kann ich das Spiel der deutschen U21-Nationalmannschaft im Livestream sehen?

Einen kostenlosen Livestream zum Spiel der DFB-Elf sowie allen weiteren Begegnungen des Turniers findet ihr auf ran.de, dieser ist auch in der ran-App abrufbar (verfügbar für Apple- und Android-Geräte). Weiterhin wird die U21-EM auch auf Joyn gezeigt.

Deutschland gegen England live: Wo gibt es einen Liveticker zum Gruppenspiel der U21-EM?

Einen Liveticker zu Deutschland gegen England findet ihr auf ran.de sowie in der ran-App.

Deutschland - England live im TV, Livestream und Liveticker: Übertragung der U21-EM - Übersicht