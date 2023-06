Am 22. Juni startete die deutsche U21-Nationalmannschaft in die Europameisterschaft, Gegner im ersten Gruppenspiel ist die israelische Auswahl. Nach zwei verschossenen Strafstößen und etlichen vergebenen Chancen musste das DFB-Team am Ende ein 1:1 zum Auftakt hinnehmen - die Highlights des Spiels gibt es hier.

Deutschland - Tschechien live: Zweites Gruppenspiel bei der U21-EM für das DFB-Team

Nun stehen die deutschen Jungstars im zweiten Gruppenspiel am Sonntag (ab 17:30 Uhr live in SAT.1, in der ran-App und im Livestream auf ran.de) gegen die tschechische Auswahl schon etwas unter Zugzwang.

Genauso wie die Tschechen, die ihr Auftaktspiel mit 0:2 gegen England verloren - die Highlights des Spiels gibt es hier.

Bisher trafen Deutschland und Tschechien in der U21 zehn Mal aufeinander. Die Statistik wiegt dabei etwas zugunsten des DFB. Vier Mal gewann Deutschland gegen den Nachbarn, zwei Mal waren die Tschechen überlegen. Vier Mal trennten sich beide Teams unentschieden.

Deutschland - Tschechien live: Wann und wo findet das zweite Gruppenspiel der DFB-Elf bei der U21-EM statt?

Ausgetragen wird die Partie von Deutschland gegen Tschechien am Sonntag, 25. Juni 2023, im georgischen Batumi. Anpfiff ist um 18 Uhr.

Deutschland vs. Tschechien live: Wo wird die U21-EM im Free-TV übertragen?

Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sind im frei empfangbaren Fernsehen live in SAT.1 zu sehen. Die Vorberichterstattung zur zweiten Partie der DFB-Elf beginnt um 17:30 Uhr. Darüber hinaus werden ausgewählte Spiele des Turniers auch auf ProSieben MAXX gezeigt.

Deutschland - Tschechien live: Wo kann ich das Spiel der deutschen U21-Nationalmannschaft im Livestream sehen?

Einen kostenlosen Livestream zum Spiel der DFB-Elf sowie allen weiteren Begegnungen des Turniers findet ihr auf ran.de, dieser ist auch in der ran-App abrufbar (verfügbar für Apple- und Android-Geräte). Weiterhin wird die U21-EM auch auf Joyn gezeigt.

Deutschland gegen Tschechien live: Wo gibt es einen Liveticker zum Gruppenspiel der U21-EM?

Einen Liveticker zu Deutschland gegen Tschechien findet ihr auf ran.de sowie in der ran-App.

Deutschland - Tschechien live im TV, Livestream und Liveticker: Übertragung der U21-EM - Übersicht