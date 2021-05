Köln - Immer wieder Dänemark: Zum vierten Mal in Folge trifft Deutschland bei einer U21-EM (Montag, ab 20:15 Uhr live auf ProSieben und im Livestream auf ran.de) auf den Nachbarn aus dem Norden. 2015 in Prag (3:0), 2017 in Krakau (3:0) und 2019 in Udine (3:1) gewann das DFB-Team jeweils in der Gruppenphase klar. Als Favoriten sieht DFB-Trainer Stefan Kuntz sein Team trotz dieser Serie aber nicht.

"Die Dänen haben eine sehr starke und ausgeglichene Mannschaft", sagt Kuntz und verweist vor allem auf die eindrucksvolle Vorrunde des Gegners. Dort holte das Team des spanischen Trainers Albert Capellas drei Zu-Null-Siege - darunter ein 1:0 gegen den Weltmeister-Nachwuchs aus Frankreich. Capellas ist in Deutschland kein Unbekannter: 2017/18 war er Co-Trainer von Peter Bosz bei Borussia Dortmund.

Dänen in Gruppenspielen mit zwei Blitzstarts

Tatsächlich war das 1:3 gegen Deutschland am 17. Juni 2019 in Udine die bis heute letzte Pflichtspielniederlage der Dänen - in der Qualifikation zur EM 2021 blieb das Team ebenfalls ungeschlagen. In der Summe macht das 15 Pflichtspiele in Folge ohne Niederlage - länger ungeschlagen ist in Europa nur Spanien.

Dabei kommen die Dänen über das Kollektiv, wirkliche Stars gibt es nicht. Der bekannteste Name ist noch Jacob Bruun Larsen. Der ehemalige Dortmunder und Hoffenheimer war schon vor zwei Jahren mit dabei, inzwischen ist er beim RSC Anderlecht gelandet und dort Teamkollege von Lukas Nmecha.

Keeper Christensen noch ohne Gegentor

"Er wird das ganze Spiel über etwas versuchen. Man weiß nie, was er gleich macht - ob gut oder schlecht. Er ist definitiv ein Spieler, auf den wir aufpassen müssen", sagte Nmecha bei ran.de.

Besonders auffällig: In zwei der drei Gruppenspielen lagen die Dänen nach 20 Minuten schon 2:0 in Führung. Das lag einerseits am treffsicheren Stürmer Anders Dreyer (FC Midtjylland), aber auch am starken Torhüter Oliver Christensen (Odense BK). "Wir sind ein fieser Gegner. Wir sind ein Team, das jedem Gegner wehtun kann", sagte Dänemarks Keeper Christensen bei ran.de vor dem Duell mit Deutschlands U21. Der Schlussmann von Odense kassierte in der Vorrunde der U21-EM keinen einzigen Gegentreffer. "Ich bin natürlich sehr stolz. Wir haben es den Gegner nicht ermöglicht, gegen uns zu treffen. Das hat uns schon in der EM-Qualifikation ausgezeichnet", erklärte Christensen. "In so einem Stadium des Turniers noch eine Weiße Weste zu haben, ist stark. Und das nach Gegnern wie Island, Russland oder Frankreich", freut sich Dänemarks spanischer Coach Albert Capellas.

Statistik spricht klar für das DFB-Team

Der Star des dänischen Teams, Andreas Skov Olsen vom FC Bologna, mit sieben Treffern bester dänischer Torschütze der Qualifikation, hat mittlerweile den Aufstieg in die A-Nationalmannschaft geschafft. Zum U21-Aufgebot gehört aber mit Mittelfeldspieler Nikolas Nartey vom SV Sandhausen ein Deutschland-Legionär.

Die Statistik spricht klar für die deutsche Mannschaft. Bislang gab es elf Vergleiche der U21-Teams beider Länder. Siebenmal gewann Deutschland, nur einmal (1993) Dänemark.

