München - Die U21-EM 2021 kommt nicht überraschend, aber doch sehr plötzlich. Denn zwischen dem letzten Ligaspieltag und der Auftaktrunde bei dem Turnier in Ungarn und Slowenien (live auf ProSieben, ProSieben MAXX und ran.de) vergehen nur wenige Tage. Für DFB-Trainer Stefan Kuntz bleibt also keine Zeit, um seinen Auserwählten taktische Kniffe einzuimpfen.

Umso mehr Bedeutung kommt der aktuellen Form der Talente zu. Im Grunde waren die letzten Vereinspartien vor der Länderspielpause die Einstimmung auf die EM, die wegen der Corona-Pandemie in zwei Blöcken ausgetragen wird.

Vor dem ersten Gruppenspiel gegen Co-Gastgeber Ungarn am Mittwoch (ab 20:15 Uhr live auf ProSieben und ran.de) checkt ran.de die Fieberkurven aller 23 Spieler, die dem DFB den dritten EM-Titel nach 2009 und 2017 bescheren sollen.

Tor: Nur einer aus dem Trio kommt derzeit zum Einsatz

Finn Dahmen (1. FSV Mainz 05/ 2 Länderspiele für die U21)

Bei seinem Heimatverein 1. FSV Mainz 05 muss der gebürtige Wiesbadener, der am Tag des Spiels gegen die Niederlande 23 Jahre jung wird, Stammkeeper Robin Zentner den Vortritt lassen. Lediglich beim 2:5 in München zu Jahresbeginn durfte Dahmen sein Können unter Beweis stellen und verhinderte mit starken Paraden Schlimmeres. Wird sich mit Grill einen Zweikampf um die Position um deutschen Tor liefern.

Lennart Grill (Bayer Leverkusen/ 7 Länderspiele für die U21)

In die Saison startete der ehemalige Kaiserslauterer als Nummer drei der "Werkself". Erst die Achillessehnenverletzung von Lukas Hradecky und diverse Patzer von dessen Vertreter Niklas Lomb spülten ihn ins Bayer-Tor. Dabei blieb er bislang ohne Fehl und Tadel, sammelte rechtzeitig zum Turnier dringend benötigte Spielpraxis - und verhinderte bei der 0:3-Pleite der Leverkusener zuletzt bei Hertha BSC mit sehenswerten Paraden eine noch deutlich höhere Niederlage. Also auch trotz der Team-Pleite ein eindeutiges, persönliches Empfehlungsschreiben an U21-Coach Stefan Kuntz.

Markus Schubert (Eintracht Frankfurt - ausgeliehen von Schalke 04/ 6 Länderspiele für die U21)

Im Tausch mit Frederik Rönnow wechselte der frühere Dresdner die Seiten. Seither sitzt Schubert anstelle des Dänen auf der Bank der SGE und findet kein Vorbeikommen am deutschen Ersatz-Nationalkeeper Kevin Trapp. Sein letzter Pflichtspieleinsatz liegt mehr als ein halbes Jahr zurück - damals noch für das Schalker Regionalliga-Team. Dürfte bei Kuntz nur krasse Außenseiterchancen haben.

Abwehr: Qual der Wahl in der Zentrale und ein A-Nationalspieler auf Außen

Stephan Ambrosius (Hamburger SV/ 1 Länderspiel für die U21)

Der enorm robuste und zweikampfstarke Innenverteidiger des Hamburger SV ist aus der Startelf des wohl bestbesetzten Zweitliga-Kaders längst nicht mehr wegzudenken. Seine Leistungen blieben auch über die Landesgrenzen hinaus nicht verborgen – so berief ihn nun kurioserweise auch Ghanas Nationaltrainer Charles Akonnor in seinen Kader der A-Nationalmannschaft. Doch Ambrosius entschied sich in diesem Fall für Deutschland und spielt jetzt lieber die U21-EM in Ungarn und Slowenien. Gut für U21-Bundestrainer Stefan Kuntz.

Ambrosius, der eine Corona-Infektion im Rahmen von U21-Länderspielen im Oktober offenbar ohne Spätfolgen überstanden hat, spielte sich zuletzt im Eiltempo in den Fokus - das ist natürlich auch Kuntz nicht entgangen. Der Hamburger könnte eine Stütze dieser Mannschaft werden.

Ridle Baku (VfL Wolfsburg/ 8 Länderspiele für die U21)

Im November debütierte der Wolfsburg-Profi schon in der deutschen A-Nationalmannschaft - was der gebürtige Mainzer allen anderen Nominierten voraus hat. Schon allein deshalb wird auf ihn definitiv eine Führungsrolle zukommen.

Obwohl Baku erst während der Saison von Mainz zu den "Wölfen" wechselte, etablierte er sich dort direkt als Stammspieler. Dabei wurde der Rechtsfuß sowohl als Rechtsverteidiger als auch auf dem rechten Flügel eingesetzt, beim 5:0 über Schalke sogar links hinten. Fünf Saisontore unterstreichen, dass von ihm auch in der Offensive Gefahr ausgeht.

Maxim Leitsch (VfL Bochum/ 3 Länderspiele für die U21)

Als eine der großen Überraschungen hat der gebürtige Essener den Sprung ins Team geschafft. Dabei ist Leitsch als Abwehrchef des VfL Bochum einer der wichtigsten Bausteine bei den einst "Unabsteigbaren". Die Innenverteidigung beim VfL bildet er mit dem erst 19-jährigen Armel Bella Kotchap, was seine frühe Reife umso mehr unterstreicht.

In der Liga fehlte der 22-Jährige nur einmal gelb-gesperrt. Allerdings hat er wegen des Montagsspiels in Düsseldorf eine enorm kurze Pause und dürfte damit zum Turnierstart allenfalls als Joker in Frage kommen.

Amos Pieper (Arminia Bielefeld/ 4 Länderspiele für die U21)

Nach dem etwas überraschenden Aufstieg von Arminia Bielefeld hat sich der ehemalige Dortmunder schnell in der Bundesliga akklimatisiert. In der Abwehrzentrale ist er gesetzt - das galt unter Ex-Coach Uwe Neuhaus und das gilt nun auch unter Frank Kramer.

Pieper strahlt vor dem eigenen Tor Ruhe aus und löst die Aufgaben mit Bravour, bei offensiven Standards aber könnte er sein Gardemaß von 1,92 Meter noch besser einbringen. Allerdings: In den vergangenen Wochen agierte der mutmaßliche Abwehrchef des Kuntz-Teams etwas ungestüm, kassierte in den jüngsten fünf Begegnungen viermal Gelb. Auch bei der U21 musste er bereits einmal mit Rot vom Platz. Dennoch ist davon auszugehen, dass Kuntz auf Pieper bauen wird.

David Raum (SpVgg Greuther Fürth/ 2 Länderspiele für die U21)

Als einziger wirklicher Linksverteidiger im Kader hat der gebürtige Nürnberger in Diensten von Greuther beste Aussichten auf Einsatzzeit. Seine Spezialität sind Torvorlagen: mit elf Assists führt Raum die Statistik in der 2. Liga an.

Er könnte dank seiner Offensivpower vor allem im Konterspiel ein wichtiger Faktor werden. Der Aufstieg in die Bundesliga ist ihm seit der Unterschrift bei der TSG 1899 Hoffenheim ab der kommenden Saison nicht mehr zu nehmen.

Nico Schlotterbeck (1. FC Union Berlin - ausgeliehen vom SC Freiburg/ 7 Länderspiele und drei Tore für die U21)

Der in der Defensive flexibel einsetzbare Linksfuß von Union Berlin wurde in dieser Saison vom Pech verfolgt. In der Hinrunde fiel er wegen eines Muskelfaserrisses und einer anschließenden Oberschenkelverletzung zweieinhalb Monate am Stück aus.

Seit Ende Januar ist Schlotterbeck, dessen Bruder Keven in der vergangenen Saison ebenfalls vom SC Freiburg an Union ausgeliehen war, fester Bestandteil der Berliner Dreierkette. Sein Vorteil: Aufgrund der langen Zwangspause sollte er keinesfalls überspielt sein. Sein Nachteil: Einen wirklichen Rhythmus konnte er noch nicht aufbauen. Dennoch: Kuntz vertraut ihm und wird auf ihn setzen.

Malick Thiaw (FC Schalke 04/ noch kein Länderspiel für die U21)

Der 19-Jährige ist einer der ganz wenigen Gewinner beim abgeschlagenen Bundesliga-Schlusslicht Schalke 04. Seit Mitte Oktober 2020 gehört er fest dem Profikader an und stellte dabei seine Wandelbarkeit unter Beweis: Die verschiedenen Trainer stellten Thiaw bereits als Rechtsverteidiger, im defensiven Mittelfeld und im Abwehrzentrum einer Dreier- oder Viererkette auf.

Für ihn wird es darauf ankommen, den "Knappen"-Rucksack schnell abzulegen und das Turnier als positive Abwechslung wahrzunehmen. Bei Kuntz eher ein Kandidat für die zweite Reihe.

Josha Vagnoman (Hamburger SV/ 4 Länderspiele in der U21)

Es lief beileibe nicht alles wie geschmiert für das Eigengewächs der "Rot-Hosen". In den ersten Saisonwochen des Hamburger SV stoppte Vagnoman ein Außenbandriss, Ende Januar 2021 war es ein doppelter Bänderriss.

Doch Vagnoman kämpfte sich immer schnell zurück und demonstrierte seine Klasse auf verschiedenen Positionen. In der HSV-Abwehrkette führt kein Weg an ihm vorbei, bei Kuntz dürfte ihm aufgrund seiner Flexibilität die Rolle des doppelten Back-Ups zugedacht sein.

Mittelfeld: Die mutmaßliche Problemzone trotz eines sehr bekannten Namens mit Torriecher

Niklas Dorsch (KAA Gent/ 8 Länderspiele und ein Tor für die U21)

Der einstige Bayern-Junior in Diensten des belgischen Erstligisten KAA Gent soll den Taktstock schwingen, erlebt jedoch in seinem ersten Jahr im Ausland eine weitgehend durchwachsene Saison. Zwar zählt Dorsch im dicht gestaffelten Genter Mittelfeld oftmals zur Startformation, doch die sportliche Gesamtentwicklung lässt zu wünschen übrig.

Der Champions-League-Traum platzte direkt in der Quali, die Europa League war mit einer punktlosen Gruppenphase ein Reinfall und in der Jupiler League hat sich das ambitionierte Team im Tabellen-Mittelfeld eingenistet. Da könnte die U21 zur willkommenen Abwechslung für Dorsch werden - zumal davon auszugehen ist, dass Kuntz in der Mittelfeldzentrale tatsächlich auf seinen Belgien-Legionär setzen wird.

Ismail Jakobs (1. FC Köln/ 4 Länderspiele für die U21)

Der Mann für die linke Seite eroberte bei seinem Heimatverein 1. FC Köln auch nach den Verletzungspausen wegen Oberschenkelblessuren und muskulären Problemen ohne Anlaufprobleme direkt wieder seinen Platz in der Startelf. In seiner zweiten Bundesliga-Saison zählt Jakobs bereits zu den Etablierten, soll sogar schon Premier-League-Klubs auf sich aufmerksam gemacht haben.

Seine Einstimmung auf die EM war perfekt: Am Wochenende beim 2:2 gegen Dortmund gelang ihm das erste Saisontor in der Liga. Wenn das keinen Rückenwind gibt ...

Vitaly Janelt (FC Brentford/ 6 Länderspiele für die U21)

Der Antreiber mit dem starken linken Fuß scheint in England beim FC Brentford sein Glück gefunden zu haben. Obwohl erst während der Saison vom VfL Bochum in die Zweite Liga des Fußball-Mutterlands gewechselt, fiel die Anpassungszeit sehr kurz aus.

Seit dem 5. Spieltag hat Janelt keine Partie verpasst - und das in einer Spielklasse mit 24 Mannschaften und entsprechend hohen Belastungen gerade in der aktuellen Saison. In den vergangenen 25 Partien stand der gebürtige Hamburger nur einmal nicht in der Startelf, auch dank seiner drei Saisontore lebt der Traum vom Aufstieg des FC Brentford. Bei Kuntz wird er sich aber wahrscheinlich zunächst einmal hinten anstellen müssen.

Mateo Klimowicz (VfB Stuttgart/ noch kein Länderspiel für die U21)

Wie der Vater, so der Sohn? Der traumhafte Einstand mit dem ersten Bundesligator im zweiten Spiel für den VfB Stuttgart weckte schnell Erinnerungen an Daddy Diego, der einst für Wolfsburg, Dortmund und Bochum fleißig eingenetzt hatte. Allerdings konnte der Junior diesen Schwung bislang nicht wirklich für sich nutzen, weshalb seine Nominierung etwas unerwartet kam.

Bei zwölf seiner 21 Bundesligaeinsätze kam der 20-Jährige von der Bank, an den vergangenen neun Spieltagen stand er nur einmal in der Startelf. Ihm könnte entgegenkommen, dass bei der U21-EM auf seiner Schokoladenposition im offensiven Mittelfeld keine wirkliche Konkurrenz herrscht. Dennoch: Wird wohl zunächst einmal auf der Bank Platz nehmen.

Arne Maier (Arminia Bielefeld - ausgeliehen von Hertha BSC/ 12 Länderspiele und ein Tor für die U21)

Schon 2018 gab der Blondschopf von Hertha BSC, der aktuell an Arminia Bielefeld ausgeliehen ist, sein Debüt, doch immer wieder funkten dem U21-Routinier Verletzungen dazwischen. Auch bei seiner aktuellen Leihstation lief es nicht gerade wie am Schnürchen: Maier brauchte Monate, um seine Rolle in Bielefeld zu finden - woran eine Innenbanddehnung im Knie, die er aus Berlin mitbrachte, sowie eine Sprunggelenksblessur ihren Anteil hatten.

Unter Ex-Arminia-Coach Neuhaus schaffte er es nur zweimal in die Startelf und stand insgesamt mickrige 106 Minuten auf dem Rasen. Das hat sich seit der Übernahme von Frank Kramer geändert. Nun ist der 22-Jährige in der Mittelfeldzentrale gesetzt, wusste aber noch nicht zu einhundert Prozent zu überzeugen. Allerdings ist stark davon auszugehen, dass Kuntz trotz allem auf Maier setzen wird - dank seiner Routine und weil er im Jahr 2019 bereits eine U21-EM mitgemacht hat und somit weiß, worauf es ankommt.

Salih Özcan (1. FC Köln/ 11 Länderspiele und ein Tor für die U21)

Seine Rückkehr zum 1. FC Köln nach der Kiel-Leihe dürfte sich das FC-Eigengewächs anders vorgestellt haben. In seinem zweiten Bundesliga-Jahr pendelt er zwischen Startelf und Bank.

Zumeist ist Özcan im zentralen Mittelfeld gefragt, zuletzt aber auch in offensiveren Rollen, was ihm nicht so sehr behagte. Klar ist: Er wird nicht unbedingt mit der breitesten Brust anreisen, da könnte etwas Aufbauarbeit gut tun. Aber genau hier hat Kuntz ja seine Stärken.

Anton Stach (SpVgg Greuther Fürth/ noch kein Länderspiel für die U21)

Dem 22-Jährigen in Diensten von Greuther Fürth ist wohl der rasanteste Aufstieg gelungen. In der vergangenen Saison lief er noch in der Regionalliga für die zweite Mannschaft des VfL Wolfsburg auf. Mittlerweile pocht Stach mit dem "Kleeblatt" an die Tür zur Bundesliga.

Dabei rückte er erst Mitte Dezember in die Startformation, kurbelt seither aus dem defensiven Mittelfeld heraus das Spiel an und bremst die Gegner aus. Auch die Innenverteidiger-Rolle liegt ihm, wie er beim 0:0 gegen den HSV bewies. Vielleicht schnellt der Sohn von ran-Kommentator Matthias Stach ja auch in der Hierarchie des Kuntz-Kaders ähnlich schnell nach oben. Unrealistisch erscheint das aufgrund seiner in den letzten Wochen gezeigten Leistungen nicht. Stach könnte DER Überraschungskandidat für die Startelf sein.

Angriff: Vielversprechende Legionäre und das Supertalent schlechthin

Mergim Berisha (RB Salzburg/ 7 Länderspiele und ein Tor für die U21)

Abgesehen von einem halben Jahr beim 1. FC Magdeburg verbrachte er sein Fußballer-Leben seit 2008 in Österreich bei RB Salzburg. Und dabei sammelte Berisha an der Grenze zu Deutschland sogar schon Erfahrung in Europa League und Champions League.

In der "Königsklasse" ließ er in sechs Partien gleich viermal das Tornetz erzittern, zwei Treffer gelangen ihm dabei gegen Titelverteidiger Bayern München. Trotz des mit viel Talent gespickten Kaders hat sich der gebürtige Berchtesgadener einen Stammplatz erarbeitet. In der Liga steht er bei neun Treffern in 18 Partien. Auf seine Kaltschnäuzigkeit vor dem Kasten wird es auch bei der EM ankommen - und die wird er sicherlich auch von Beginn an in Kuntz' Startelf zeigen dürfen.

Jonathan Burkardt (1. FSV Mainz 05/ 5 Länderspiele und zwei Tore für die U21)

Noch wartet der Blondschopf vom 1. FSV Mainz 05 auf seinen Durchbruch in der Bundesliga. War er bis zum Jahreswechsel oftmals auf dem Flügel gefragt, beordert ihn Bo Svensson ausschließlich als Mittelstürmer auf das Feld. Das allerdings nur unregelmäßig.

Zuletzt stand Burkardt dreimal nacheinander in der Startelf, profitierte dabei auch von einer Verletzung von Karim Onisiwo. Der Mainzer Aufschwung könnte auch ihm rechtzeitig zur EM einen Schub geben. Trotz allem dürfte Burkhardt zunächst einmal die Joker-Rolle zukommen.

Florian Krüger (Erzgebirge Aue/ 5 Spiele und ein Tor für die U21)

Der einzige Zweitliga-Spieler unter den Angreifern wirbelt in dieser Saison für Erzgebirge Aue durch die gegnerischen Abwehrreihen. Bei elf Treffern steht Krüger bereits, nur in einem Ligaspiel fehlte er in der Startelf.

Besonders wichtig im Hinblick auf das Turnier: Beim 2:0 über Sandhausen endete seine mit fünf Spielen längste Durststrecke in dieser Saison. Nicht nur mit seinen Toren ist er wichtig, denn der Ex-Schalker gilt auch als unermüdlicher Teamplayer, der sich für keinen Weg zu schade ist. Ein Mann, der auch gut von der Bank kommen und im gegnerischen Strafraum nochmal ordentlich Betrieb machen kann.

Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund/ noch ohne Länderspiel für die U21)

Der wohl größte Name im Kader der deutschen U21 gehört dem jüngsten Team-Mitglied. Erst seit seinem 16. Geburtstag Ende November 2020 darf der Linksfuß im Herrenbereich auflaufen. Bereits vier Monate später hat er seine Fußspuren als Profi von Borussia Dortmund hinterlassen. Nach 14 Ligaspielen stehen drei Treffer auf seinem Konto - und das als vorrangiger Joker im Schatten von Erling Haaland.

Schon diese Zahlen können sich sehen lassen. Für große Augen dürften aber die folgenden sorgen: 13 Tore in vier Spielen. Das war Moukokos Ausbeute als U19-Spieler in dieser Saison. Die Hoffnung schwingt natürlich mit, dass der schon jetzt als Superstar gefeierte Teenager an diese unfassbare Dominanz in Duellen mit etwas älteren Spielern auch im U21-Bereich anknüpfen kann. Ob Kuntz den jungen Dortmunder gleich im ersten Spiel von Beginn an bringen wird, erscheint jedoch fraglich. Wahrscheinlicher ist, dass Moukoko erstmal von der Bank kommt.

Lukas Nmecha (RSC Anderlecht - ausgeliehen von Manchester City/ 14 Länderspiele und acht Tore für die U21)

Nach Jahren im englischen Nachwuchs legte Nmecha sich erst Anfang 2019 auf eine Karriere beim DFB fest. Dort ist der Stürmer, der bei Manchester City ausgebildet und nun an den RSC Anderlecht ausgeliehen wurde, längst zur Lebensversicherung aufgestiegen, allein in der EM-Quali war er siebenmal zur Stelle.

Seinen Torriecher beweist der gebürtige Hamburger auch in Belgien, wo er in seinen ersten 27 Ligaspielen 13 Mal traf. Der Team-Erfolg lässt dennoch zu wünschen übrig, kurz vor Ende der regulären Saison hängt selbst der Einzug in die Meisterrunde der besten vier Teams am seidenen Faden. Am deutschen U21-Star liegt das sicher nicht. So ist es auch kein Wunder, dass Nmecha auch bei Kuntz in der Offensive gesetzt sein wird.

