Die U21-Europameisterschaft (live in SAT.1, auf ProSieben MAXX, ran.de und in der ran-App) ist nun voll im Gange. Die deutsche Mannschaft hat sich für die EM qualifiziert und geht in Rumänien und Georgien auf Mission Titelverteidigung - 2021 konnte man sich durch einen 1:0-Finalsieg gegen Portugal den Titel sichern. Am 21. Juni startete die U21-EM 2023 in Georgien und Rumänien.

Die deutsche Mannschaft trifft in Gruppe C auf Israel, Tschechien und England.

Spielplan der U21-EM 2023: Alle Termine im Überblick

Die Gruppenphase der U21-EM 2023 startete am 21. Juni und endet am 28.. Am 1. Juli startet die K.o.-Phase des Turniers. Am 5. Juli sind die Halbfinals angesetzt - das Finale findet am 8. Juli statt - alles live in SAT.1, auf ProSieben MAXX, in der ran-App und auf ran.de.

Spieltag 1

Mittwoch, 21. Juni

Gruppe A

18 Uhr: Georgien – Portugal 2:0

18 Uhr: Belgien – Niederlande 0:0

Gruppe B

18 Uhr: Ukraine – Kroatien 2:0

20:45 Uhr: Rumänien – Spanien 0:3

Donnerstag, 22. Juni

Gruppe C

Gruppe D

Spieltag 2

Samstag, 24. Juni

Gruppe A

18 Uhr: Georgien – Belgien - 2:2 (zu den HIGHLIGHTS)

18 Uhr: Portugal – Niederlande - 1:1

Gruppe B

Sonntag, 25. Juni

Gruppe C

18 Uhr: Tschechien - Deutschland - live in SAT.1 und im Livestream in der ran-App und auf ran.de

live in SAT.1 und im Livestream in der ran-App und auf ran.de 18 Uhr: England - Israel - live auf ran.de

Gruppe D

18 Uhr: Schweiz – Italien - live in der ran-App und auf ran.de

20:45 Uhr: Norwegen – Frankreich - live auf ProSieben MAXX in der ran-App und ran.de

Spieltag 3

Dienstag, 27. Juni

Gruppe A

18 Uhr: Niederlande - Georgien - live in der ran-App und auf ran.de

18 Uhr: Portugal – Belgien - live auf ProSieben MAXX in der ran-App und ran.de

Gruppe B

20:45 Uhr: Kroatien – Rumänien - live in der ran-App und auf ran.de

20:45 Uhr: Spanien – Ukraine - live auf ProSieben MAXX, in der ran-App und ran.de

Mittwoch, 28. Juni

Gruppe C

18 Uhr: England – Deutschland - live in SAT.1 und im Livestream in der ran-App und auf ran.de

live in SAT.1 und im Livestream in der ran-App und auf ran.de 18 Uhr: Israel – Tschechien - live auf ran.de

Gruppe D

20:45 Uhr: Schweiz - Frankreich - live auf ProSieben MAXX in der ran-App und ran.de

20:45 Uhr: Italien – Norwegen - live in der ran-App und auf ran.de

Viertelfinale

Samstag, 1. Juli

VF1 (18 Uhr): Gewinner Gruppe A – Zweiter Gruppe C

VF3 (21 Uhr): Gewinner Gruppe B – Zweiter Gruppe D

Sonntag, 2. Juli

VF2 (18 Uhr): Gewinner Gruppe C – Zweiter Gruppe A

VF4 (21 Uhr): Gewinner Gruppe D – Zweiter Gruppe B

Halbfinale (Mittwoch, 5. Juli)

HF1 (18 Uhr): Gewinner VF1 – Gewinner VF2

HF2 (21 Uhr): Gewinner VF3 – Gewinner VF4

Finale (Samstag, 8. Juli)