+++ 29. Juni, 12:26 Uhr: DFB zieht ernüchternde EM-Bilanz - "Mission nicht erfüllt" +++

Beim DFB ging es am Tag nach dem bitteren Vorrunden-Aus bei der U21-EM direkt in die Analyse und dabei wurde erwartungsgemäß eine ernüchternde Bilanz gezogen, schließlich gingen die DFB-Junioren als Titelverteidiger in das Turnier.

"Wir haben unsere Mission hier nicht erfüllt. Wir wussten, dass England ein starker Gegner ist, aber wir wollten als Zweiter die Gruppe überstehen, um am Ende die Olympia-Qualifikation zu schaffen. Jedes Turnier ist für unsere Spieler wichtig", sagte Panagiotis Chatzialexiou, sportlicher Leiter Nationalmannschaften.

Trainer Antonio Di Salvo darf trotz der enttäuschenden U21-EM in Georgien bzw. Rumänien weitermachen, er hat noch einen Vertrag bis 2025. "Am Ende muss ich den Kopf hinhalten für alles, was passiert. Ich glaube, dass ich dem gewachsen bin, mir macht das Spaß", sagte Di Salvo am Donnerstag auf einer Pressekonferenz.

Bereits im September beginnt für die U21 die EM-Qualifikation zur Endrunde 2025 in der Slowakei.

+++ 28. Juni, 17:00 Uhr: Deutschland mit drei Änderungen gegen England +++

U21-Trainer Antonio Di Salvo stellt seine Startaufstellung für das entscheidenden Gruppenspiel gegen England (ab 17:30 Uhr live in SAT.1, in der ran-App auf ran.de) im Vergleich zur Niederlage gegen Tschechien am Sonntag auf drei Positionen um.

Für Luca Netz, Denis Huseinbasic und Jessic Ngankam ist zunächst nur Platz auf der Bank. Netz‘ Position als linker Part der defensiven Viererkette übernimmt Henning Matriciani. Den dadurch freigewordenen Platz in der Innenverteidigung erhält Herthas Marton Dardai.

Für Huseinbasic rückt der Freiburger Noah Weißhaupt in die erste Elf. Der erst 18-Jährige Mainzer Nelson Weiper erhält Di Salvos Vertrauen in der Sturmmitte. BVB-Stürmer Youssoufa Moukoko schlägt sich weiter mit Problemen am linken Oberschenkel herum.

Das ist die deutsche Aufstellung in der Übersicht:

Atubolu - Vagnoman, Bisseck, Dardai, Matriciani - Krauß, Keitel, Stiller - Schade, Weißhaupt - Weiper

Englands Trainer Lee Carsley wirft die Rotationsmaschine an. Nach insgesamt acht Wechsel im Vergleich zum Sieg gegen Israel sieht die englische Aufstellung so aus:

Trafford - Johnson, Cresswell, Branthwaite, Thomas - Elliott, Skipp, Ramsey, Palmer - Archer Madueke

nur Torhüter James Trafford, Ben Johnson und Noni Madueke bleiben im Team.

+++ 27. Juni, 14:45 Uhr: Moukoko-Ausfall gegen England so gut wie sicher +++

U21-Trainer Antonio Di Salvo hat wenig Hoffnung auf einen Einsatz von Stürmerstar Youssoufa Moukoko im entscheidenden Gruppenspiel gegen England (Mi., ab 18 Uhr live in SAT.1, in der ran-App auf ran.de).

"Youssoufa fühlt sich von Tag zu Tag besser. Trotzdem sind die Aussichten auf einen Einsatz gering", sagte der 44-Jährige auf der obligatorischen Pressekonferenz einen Tag vor der Partie gegen den bislang zwei Mal siegreichen Gruppenprimus.

Auch Kenneth Schmidt wird das Spiel wohl verpassen. Der Verteidiger vom SC Freiburg hat sich im Training verletzt. Er wird voraussichtlich ausfallen. "Die anderen Spieler müssten alle spielen können", so Di Salvo weiter.

Angelo Stiller, der gegen Tschechien angeschlagen ausgewechselt wurde, hat noch leichte Beschwerden. Bei ihm soll das Abschlusstraining entscheiden.

+++ 27. Juni, 09:00 Uhr: Moukoko-Ausfall gegen England droht +++

Der deutschen U21-Nationalmannschaft droht im entscheidenden Gruppenspiel gegen England (Mi., ab 18 Uhr live in SAT.1 und auf ran.de) erneut ein Ausfall von Stürmer Youssoufa Moukoko.

Der Dortmunder hatte bereits bei der Niederlage gegen Tschechien wegen muskulärer Probleme 90 Minuten auf der Bank gesessen. "Die Schmerzen waren noch zu groß", sagte Trainer Antonio Di Salvo im Anschluss. Beim Training am Tag nach dem Spiel war Moukoko zwar auf dem Platz, absolvierte mit getaptem linken Oberschenkel aber nur leichte Läufe.

Die Hoffnung auf einen Einsatz des 18-Jährigen im Alles-oder-Nichts-Spiel gegen England ist intern nicht groß. Als Ersatz stehen in der Sturmmitte Nelson Weiper, Kevin Schade und Jessic Ngankam bereit.

Probleme plagen auch Angelo Stiller, der gegen Tschechien ausgewechselt werden musste. Beim Hoffenheimer könnte das Abschlusstraining am Dienstag Aufschluss geben.

+++ 26. Juni, 09:00 Uhr: Völler stärkt Di Salvo den Rücken +++

DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat U21-Trainer Antonio Di Salvo trotz einer bislang enttäuschenden Europameisterschaft den Rücken gestärkt. Die Mannschaft des 44-Jährigen braucht nach nur einem Punkt aus den Spielen gegen Israel und Tschechien ein mittleres Fußallwunder, um ein Vorrundenaus zu verhindern.

"Es ist immer so, dass alles ein bisschen hinterfragt wird, wenn du kurz vor dem Ausscheiden stehst, noch sind wir ja nicht ausgeschieden. Aber das wird ihn nicht umwerfen, er wird da gut mit umgehen", sagte Völler über Di Salvo, der erst kurz vor Turnierbeginn seinen Vertrag verlängert hatte.

"Wir haben ja mit ihm den Vertrag verlängert, weil er ein sehr, sehr guter Trainer ist", so der DFB-Sportdirektor weiter.

Als letzter Gegner in der Vorrundengruppe wartet danach noch England auf die deutsche Auswahl (Mi., ab 18 Uhr live in SAT.1 und auf ran.de).

+++ 25. Juni, 20:00 Uhr: Deutschland verliert und steht vor dem Aus +++

Die deutschen U21-Fußballer stehen bei der nach einer bitteren 1:2-Niederlage gegen Tschechien vor dem Aus. Gegen England muss ein Sieg her, der allein reicht aber nicht.

+++ 25. Juni, 16:45 Uhr: Die Aufstellungen sind da! Mit Ngankam gegen Tschechien +++

Die Aufstellungen sind da. Für den angeschlagenen Youssoufa Moukoko bringt Trainer Trainer Antonio Di Salvo gegen Tschechien (heute ab 17:30 Uhr live in SAT.1 und auf ran.de) Jessic Ngankam in der Sturmspitze.

Ansonsten läuft die gleiche Startelf auf wie gegen Israel. Der Dortmunder Moukoko sitzt zunächst auf der Bank.

Deutschland: Atubolu - Vagnoman, Bisseck, Matriciani, Netz - Keitel, Krauß, Stiller, Schade, Huseinbasic - Ngankam

+++ 25. Juni, 09:00 Uhr: Zwei Stars angeschlagen +++

Youssoufa Moukoko und Josha Vagnoman haben am Tag vor dem zweiten Gruppenspiel der deutschen U21-Nationalmannschaft gegen Tschechien (heute ab 17:30 Uhr live in SAT.1 und auf ran.de) nur eingeschräkt (Vagnoman) oder gar nicht (Moukoko) am Abschlusstraining teilgenommen.

"Der Platz im ersten Spiel gegen Israel war tief, beide haben seitdem muskuläre Probleme", erklärte Trainer Antonio Di Salvo, der das Aussetzen beim Training bei beiden Spielern als "Vorsichtsmaßnahme" bezeichnete.

Auf dem Spiel gegen Tschechien liegt für die deutsche Mannschaft nach dem Auftaktremis eine Menge Druck. Als letzter Gegner in der Vorrundengruppe wartet danach noch England auf die deutsche Auswahl (Mi., ab 18 Uhr live in SAT.1 und auf ran.de).

+++ 24. Juni, 21:25 Uhr: Rudi Völler unterstützt U21 in Georgien +++

DFB-Sportdirektor Rudi Völler wird die U21-Fußballer bei den beiden ausstehenden Gruppenspielen bei der EM in Georgien und Rumänien vor Ort unterstützen. Der 63-Jährige kam am Samstagabend am Teamhotel in Batumi an und wird bis nach der Vorrunde bleiben.

Dort geht es für die DFB-Auswahl zunächst am Sonntag gegen Tschechien (So., ab 17:30 Uhr live in SAT.1 und auf ran.de), am Mittwoch wartet im letzten Gruppenspiel Mitfavorit England (ab 18 Uhr live in SAT.1 und auf ran.de).

Auch Bundestrainer Hansi Flick hatte nach dem Länderspiel-Dreierpack einen Besuch bei den Stars von morgen erwägt. Laut DFB ist mit einer Anreise des angezählten Bundestrainers aber frühestens zu einem möglichen Halbfinale zu rechnen.

+++ 23. Juni, 20:19 Uhr: Schlechte Schiedsrichterleistung bei Italien gegen Frankreich - UEFA greift wohl zum VAR +++

Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, hat die schlechte Schiedsrichterleistung beim 2:1-Sieg von Frankreich über Italien Folgen für das Turnier - und womöglich auch für den Referee.

Gleich dreimal wurden entscheidende Situationen durch Allard Lindhout und sein Team so ausgelegt, dass sich die Italiener benachteiligt fühlten. Am schwerwiegendsten war dabei die Szene in der Nachspielzeit, in der der Niederländer den vermeintlichen Treffer zum 2:2 nicht gab, obwohl der Ball die Linie eindeutig mit vollem Umfang passiert hatte. Zudem hatte der Unparteiische vor dem 2:1 durch den Franzosen Bradley Barcola ein Foul nicht erkannt und in der 52. Minute einen Handelfmeter nicht gegeben.

Nun will die UEFA ab dem Viertelfinale doch den Video Assistant Referee (VAR) samt Torlinientechnik nutzen, heißt es in dem Bericht weiter. Für die U21-EM in Georgien und Rumänien war eigentlich kein Einsatz der Hilfsmittel geplant gewesen. Auch für Lindhout stehen laut "Gazzetta dello Sport" Konsequenzen im Raum.

+++ 23. Juni, 12:24 Uhr: DFB veröffentlicht Statement zu rassistischen Beleidigungen - "Ihr widert uns an" +++

Der DFB hat mit einem deutlichen Statement auf die rassistischen Beleidigungen gegen Youssoufa Moukoko und Jessic Ngankam im Nachgang des EM-Auftaktspiels gegen Israel (1:1) reagiert.

"Unsere Nationalmannschaften lassen gemeinsam ihr Herz auf dem Platz. Füreinander und für Deutschland. Wir lassen nicht zu, dass man sie durch Hass, Hetze und Rassismus spaltet", heißt es dort.

"Denjenigen, die gestern nach dem Spiel der U21 diskriminierende, beleidigende und menschenverachtende Kommentare gegen einige Spieler verfasst haben, möchten wir sagen: Ihr widert uns an. Ihr seid keine Fans, euch brauchen wir nicht, euch wollen wir nicht", schrieb der DFB und kündigte Konsequenzen für die Personen an: "Eure Äußerungen werden wir strafrechtlich verfolgen."

Das Statement endete mit einem klaren Bekenntnis: "Seid euch sicher: Ihr werdet nie gewinnen. Denn wir sind mehr. Wir sind offen, vielfältig, bunt und verdammt stolz darauf."

Allerdings wird es im zweiten Gruppenspiel der deutschen U21 gegen Tschechien am Sonntag (18:00 Uhr live in SAT.1 und auf ran.de) kein weiteres öffentliches Zeichen der Mannschaft gegen Rassismus geben.

+++ 22. Juni, 12:10 Uhr: Die Aufstellung ist da +++

Die Aufstellung der deutschen U21 ist da. Auf diese Elf setzt Trainer Antonio Di Salvo: Atubolu - Vagnoman, Bisseck, Matriciani, Netz - Stiller, Keitel, Krauß - Schade, Moukoko, Huseinbasic.

+++ 22. Juni, 12:10 Uhr: Di Salvo steht voller Kader zur Verfügung +++

Der Countdown läuft: Um 18 Uhr (live in SAT.1 und im Livestream in der ran-App und auf ran.de) geht die EM-Reise für die deutsche U21-Mannschaft los. Im georgischen Ramas-Schengelia-Stadion werden dabei 6000 bis 7000 Zuschauer erwartet - damit wäre das Stadion zur Hälfte voll.

Gute Nachrichten gibt es darüber hinaus für Antonio Di Salvo: Dem 44-Jährigen steht der volle Kader zur Verfügung – alle Spieler sind fit.

+++ 21. Juni, 17:30 Uhr: Bisseck berichtet von Witzen über Flicks Abwehr +++

Die deutsche A-Nationalmannschaft befindet sich in der größten Krise der jüngeren Vergangenheit. Spätestens seit der Niederlage gegen Kolumbien steht auch Bundestrainer Hansi Flick in der Kritik. Das kommt auch bei der U21 an. Kapitän Yann-Aurel Bisseck verriet auf der PK vor dem ersten Turnierspiel der deutschen Junioren am Donnerstag gegen Israel (ab 18 Uhr live in SAT.1 und im Livestream auf ran.de): "Ich würde lügen, wenn ich sage, dass wir davon nichts mitbekommen. Ich bin Innenverteidiger und höre tatsächlich im Moment manchmal ein paar Witze über die Verteidigung der A-Nationalmannschaft. Aber das liegt in der Natur der Sache. Das nehme ich mir nicht zu Herzen. Das sind immer noch top Fußballer. Ich bin mir auch sicher, dass die Mannschaft rechtzeitig vor der Heim-EM nächstes Jahr die Kurve bekommt."

Durch ein gutes Turnier für bessere Stimmung in Fußballdeutschland zu sorgen, sieht der 22-Jährige aber nicht als Aufgabe seiner Mannschaft. "Das ist nicht unserer Verantwortung, jetzt von der A-Nationalmannschaft was wegzunehmen. Der U21 zu sagen, dass wir die Fußballbegeisterung nach Deutschland zurückholen sollen, ist übertrieben. Wir freuen uns, wenn viele zuschauen, wenn wir die Fans begeistern können. Und wenn das die ganze Nation ein bisschen glücklicher macht, umso besser. Die Ergebnisse von oben machen uns nicht mehr Druck", sagte er.

+++ 21. Juni, 16:10 Uhr: Atubolu wird Stammtorwart während der EM-Endrunde +++

Antonio di Salvo hat sich festgelegt: Noah Atubolu wird während der EM-Endrunde die Nummer 1 im Tor sein. Das gab der Trainer bei der Pressekonferenz am Tag vor dem Auftaktspiel des DFB-Teams am Donnerstag gegen Israel (ab 18 Uhr live in SAT.1 und im Livestream auf ran.de) bekannt.

Der 21-Jährige vom SC Freiburg setzte sich damit gegen die beiden anderen deutschen Torhüter bei dieser EM, Christian Früchtl und Nico Mantl, durch.

+++ 20. Juni, 19:05 Uhr: Bisseck Kapitän der deutschen U21 +++

Verteidiger Yann Aurel Bisseck wird bei der U21-Europameisterschaft die Kapitänsbinde der deutschen Mannschaft tragen. Das gab der DFB am Dienstagabend bekannt. Damit traf Trainer Antonio di Salvo eine durchaus überraschende Entscheidung.

Der 22-Jährige steht aktuell beim dänischen Erstligisten Aarhus GF unter Vertrag. Dort kam der gebürtige Kölner in der abgelaufenen Saison auf 35 Pflichtspieleinsätze.

+++ 20. Juni, 15:30 Uhr: Flick und Völler planen Besuch der U21-Nationalmannschaft +++

Hansi Flick und Rudi Völler werden bei der U21-Europameisterschaft vorbeischauen und dem Team von Trainer Antonio Di Salvo die Daumen drücken. Wann genau das bei Bundestrainer Flick der Fall sein wird, ist noch nicht ganz klar. Laut "SID" sei die "Voraussetzung", dass die deutsche Mannschaft die K.o.-Phase erreicht.

Rudi Völler, Teamchef der A-Nationalmannschaft, wird definitiv nach Osteuropa reisen. Laut "Bild" soll der ehemalige Weltklasse-Stürmer vom 24. bis 29. Juni vor Ort sein.

+++ 19. Juni, 13:00 Uhr: Casino-Verbot für deutsche Mannschaft +++

Die deutsche U21 hat ihr Teamquartier im georgischen Batumi aufgeschlagen. Die 170.000-Einwohner-Stadt hat einen berüchtigten Ruf, wird auch "Las Vegas des Schwarzen Meeres“ genannt.

An der Strandpromenade reihen sich Resorts mit Casinos aneinander. Auch im deutschen Teamhotel "Hilton" ist die gesamte zweite Etage mit einem Casino belegt. Antonio Di Salvo hat deshalb vorsorglich ein Machtwort gesprochen.

"Wir haben nur eine kurze Zeitspanne zusammen. Da sind solche Dinge wie Casinobesuche absolutes Tabu. Nicht nur in unserem Hotel, sondern überall. Es ist ganz klar, dass es keine Casino-Abende geben wird, keine Zocker-Abende und keine Poker-Turniere. Noch mal: das ist absolutes Tabu!", sagte der Trainer gegenüber "Bild".

Es scheint aber so, als müsse sich der 44-Jährige bei seinem Team gar keine Gedanken machen. "Ich war noch nie in einem Casino und werde das auch nie machen", sagte Denis Huseinbasic zu ran. Der Kölner will sich lieber auf die emotionalen UNO-Runden mit seinen Teamkollegen konzentrieren. "UNO und Casino - das ist nochmal was anderes, würde ich behaupten!"

+++ 18. Juni, 22:40 Uhr: Deutsches Team im Teamquartier eingetroffen +++

Die deutsche U21-Nationalmannschaft ist knapp vier Tage vor ihrem ersten Spiel bei der Europameisterschaft im Teamhotel in Batumi angekommen.

Um 0:40 Uhr Ortszeit stiegen Youssoufa Moukoko, Yannik Keitel und Co. aus dem Bus vor dem Hilton Batumi. Der Flieger, der Mannschaft und Staff aus Innsbruck nach Georgien gebracht hatte, war zuvor mit gut einer halben Stunde Verspätung gelandet.

Der Montag soll nun zur Akklimatisierung genutzt werden und ist trainingsfrei. Die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo startet am Donnerstag gegen Israel (ab 18 Uhr live in SAT.1 und im Livestream auf ran.de) ins Turnier.

+++ 18. Juni, 11:25 Uhr: Neuendorf zu ran: "Bin zuversichtlich, dass wir sehr, sehr weit kommen" +++

DFB-Präsident Bernd Neuendorf traut der deutschen U21-Nationalmannschaft bei der EM einiges zu.

"Ich habe lange mit Antonio Di Salvo gesprochen, er macht einen sehr zuversichtlichen Eindruck. Natürlich ist so eine Mission Titelverteidigung schwierig, weil man nicht im Kern auf die selben Leute zurückgreifen kann wie beim letzten Turnier. Die U21 ist immer einem großen Wandel unterzogen. Aber so soll es ja auch sein. Wir wollen Spieler in die A-Nationalmannschaft hochziehen, was auch gelungen ist", sagte Neuendorf am Rande des DFB-ePokal-Finales in Frankfurt zu Moderator Max Zielke.

"Wir haben gute Talente und dürfen nicht immer sagen, dass es die nicht gibt. Wir haben die U17-Europameisterschaft gewonnen, auch da haben wir gezeigt, dass es einen guten Nachwuchs gibt, eine gute Nachwuchsarbeit in den Vereinen und auch beim DFB. Ich glaube, das wird sich auch zeigen bei dem U21-Turnier. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir sehr, sehr weit kommen können", erklärte Neuendorf weiter.

+++ 16. Juni, 21:02 Uhr: Deutschland gewinnt letztes Testspiel mit 3:1 gegen die Schweiz +++

Die deutsche U21 hat das letzte Testspiel vor der Europameisterschaft gewonnen. Gegen die Schweiz setzte sich die Mannschaft in 4x30 Minuten mit 3:1 (1:1) durch. Die Tore erzielten Kevin Schade (30. Minute), Jessic Ngankam (88.) und Neuling Nelson Weiper (104.). Die Schweiz war durch Dan Ndoye bereits in der fünften Minute in Führung gegangen. Das Spiel fand hinter verschlossenen Türen statt.

+++ 16. Juni, 15:05 Uhr: Deutschland absolviert letztes Testspiel gegen die Schweiz +++

Für die deutsche U21 steht kurz vor dem Beginn der Europameisterschaft das letzte Testspiel an - unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Am Freitagabend, 16. Juni, trifft die Auswahl von Bundestrainer Di Salvo auf die Manschaft aus der Schweiz. Gespielt wird ab 18 Uhr im österreichischen Imst

Das Testspiel wird dabei in einem besonderen Modus ausgetragen. So gibt es nicht zwei Halbzeiten mit jeweils 45 Minuten, stattdessen viermal 30 Minuten.

Den ersten Test vor der EM hatte die DFB-Auswahl am vergangenen Montag problemlos absolviert, so gelang gegen eine Südtirol-Auswahl ein 7:0-Sieg.

+++ 14. Juni, 18:47 Uhr: DFB-Coach Di Salvo übt sich in Understatement +++

U21-Star Youssoufa Moukoko spricht im exklusiven Gespräch mit ran über die Schattenseiten des Fußballerlebens und wie er damit fertiggeworden ist.

Deutschlands U21-Trainer Antonio Di Salvo hat eine Favoritenrolle seines Teams bei der EM von sich gewiesen.

"Diese Mannschaft ist nicht der Titelverteidiger. Sondern diese Mannschaft ist eine andere", verriet er im ran-Gespräch. Aus der Sieger-Mannschaft von 2021 ist nur der Stuttgarter Josha Vagnoman auch in diesem Jahr dabei.

Die DFB-Junioren starten am 22. Juni um 18 Uhr gegen Israel ins Turnier (live in SAT.1 und im Livestream auf ran.de).

+++ 14. Juni, 12:21 Uhr: Keitel sieht frühere U21-Helden als Vorbilder +++

Die deutsche Nationalmannschaft war bei vergangenen U21-Europameisterschaften stets erfolgreich. 2017 gewann sie das Turnier, 2019 standen sie im Finale, 2021 gab es erneut den Titel.

Für Yannik Keitel vom SC Freiburg ist das kein Druck, sondern vielmehr Motivation. "Ich sehe das als Ansporn. Zu sehen, dass die es damals gepackt haben, wie sie über den Teamgeist gekommen sind, das motiviert einen", so der SC-Youngster gegenüber ran.

Von Titelverteidigung will der quirlige Mittelfeldmann jedoch nichts wissen. "Wir wollen so weit kommen wie möglich", so Keitel. "Unser Ziel ist es auf jeden Fall, uns für Olympia 2024 in Paris zu qualifizieren. Bei allem anderen schauen wir mal."