Zum Abschluss des ersten Spieltags entschied Frankreich das Prestigeduell gegen Italien in Gruppe D mit 2:1 (1:1) für sich.

Arnaud Kalimuendo brachte die Franzosen in der 22. Minute in Führung, doch Pietro Pellegri (36.) glich rund eine Viertelstunde später aus. In der 62. Minute war es Bradley Barcola, der die Equipe Tricolore zum Sieg schoss.

Kurz vor dem Ende sah Frankreichs Loic Bade (83.) wegen einer Notbremse die Rote Karte, doch Italien konnte die Überzahl nicht mehr zum Ausgleich nutzen.

Favorit England übernimmt Führung in Deutschland-Gruppe

Titelfavorit England ist bei der U21-Europameisterschaft erfolgreich ins Turnier gestartet. Zum Auftakt bezwang der letzte Gruppengegner der deutschen Auswahl am Donnerstagabend Tschechien mit 2:0 (0:0).

Nach einer temporeichen, aber torlosen ersten Halbzeit in Batumi erzielten Jacob Ramsey (47.) und Emile Smith Rowe (90.+4) die Treffer für die Three Lions, die neben der französischen Mannschaft als einer der Topfavoriten bei der Endrunde in Georgien und Rumänien gehandelt werden.

Durch das zeitgleiche 1:1 (1:1)-Unentschieden der DFB-Elf gegen Israel übernahm das Team von England-Trainer Lee Carsley die Tabellenführung in Gruppe C.

Führungstor durch Emil Ceide langt Norwegen nicht

In der ersten Begegnung der Vorrundengruppe D setzte sich derweil die Schweiz mit 2:1 (1:1) gegen Norwegen durch.

Emil Ceide (19.) hatte die Skandinavier in Führung gebracht, ehe Dan Ndoye (36.) und Kastriot Imeri (55.) die Partie für die Eidgenossen in Cluj-Napoca drehten.

