Die U21-Europameisterschaft hat begonnen - am 21. Juni startete die Endrunde in Georgien und Rumänien (live in SAT.1, auf ProSieben MAXX, in der ran-App und ran.de).

Insgesamt kämpfen 16 Nationen um den Titel, auch die deutsche Nationalmannschaft hat sich qualifiziert. Das Team von Trainer Antonio di Salvo reist zudem als Titelverteidiger an, 2021 setzte man sich dank eines Treffers von Lukas Nmecha mit 1:0 im Finale gegen Portugal durch.

In Gruppe C bekam es die DFB-Auswahl mit zunächst mit Israel und Tschechien zu tun, zum Abschluss der Gruppenphase muss das Team nun gegen England ran. Wie die weiteren Gruppen aussehen, wo die Partien übertragen werden, in welchem Modus gespielt wird und wer die Favoriten sind, fassen wir nachfolgend für euch zusammen.

U21-EM heute live: Wann startet und endet die Endrunde der Junioren-Europameisterschaft?

Das Turnier wurde am 21. Juni eröffnet, das Finale steigt am 8. Juli im georgischen Batumi.

U21-EM heute: Wer überträgt die Spiele live im TV?

Die U21-EM wird von ProSiebenSAT.1 übertragen. Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sind live in SAT.1 zu sehen. Zudem überträgt ProSieben MAXX ausgewählte Begegnungen im frei empfangbaren Fernsehen.

U21-EM: Welche Spiele laufen heute (27. Juni) live?

Nach einer eintägigen Pause geht es heute (28. Juni) mit folgenden Partien weiter:

Gruppe C

18 Uhr: England - Deutschland (live in SAT.1, in der ran-App und ran.de)

18 Uhr: Israel - Tschechien (live auf ran.de)

Gruppe D

20:45 Uhr: Schweiz - Frankreich (live auf ran.de)

20:45 Uhr: Italien - Norwegen (live auf ProSiebenMAXX, in der ran-App und ran.de)

U21-EM live: Wer überträgt die Spiele im Livestream?

Alle Begegnungen könnt ihr im Livestream auf ran.de und in der ran-App verfolgen. Zudem bietet auch Joyn die Spiele im Livestream an.

U21-EM heute live: In welchen Städten wird gespielt?

Insgesamt wird die Endrunde in acht Stadien in fünf Städten ausgetragen. In Georgien wird in Tiflis, Batumi und Kutaissi gespielt, in Rumänien finden die Partien in Bukarest und Cluj statt.

U21-EM heute live: Welche Teams haben sich für die Endrunde qualifiziert?

Folgende 16 Nationen spielen ab dem 21. Juni um den Titel: Georgien, Rumänien, England, Frankreich, Deutschland, Italien, Portugal, Spanien, Norwegen, Niederlande, Belgien, Schweiz, Ukraine, Israel, Tschechien und Kroatien.

U21-EM live: In welchem Modus wird die Europameisterschaft ausgetragen?

Zunächst treten die Mannschaften in Gruppen mit jeweils vier Teams ein Mal gegen jede andere Nation aus der Staffel an. Der Erst- und Zweitplatzierte qualifizieren sich für das Viertelfinale. Dort trifft dann ein Gruppensieger auf einen Gruppenzweiten einer anderen Staffel. Der Sieger aus Gruppe A bekommt es dann bspw. mit dem Zweiten der Gruppe C zu tun. Im Anschluss folgen die Halbfinals und das Finale.

U21-Europameisterschaft live: Wie sehen die einzelnen Gruppen aus?

U21-Europameisterschaft heute live: Wann sind die Spiele des DFB-Teams?

U21-Europameisterschaft: Wie gut ist die deutsche Nationalmannschaft?

Aus den Testspielen der DFB-Auswahl im März lassen sich nur wenige Rückschlüsse ziehen. Sowohl gegen Japan (2:2) als auch gegen Rumänien (0:0) gab es jeweils ein Remis. Trotzdem gehörte die deutsche Nationalmannschaft zu den Favoriten, die meisten Akteure aus dem Kader haben sich bereits in einer europäischen Top-Liga etabliert.

U21-EM live: Welche Teams gehören neben Deutschland noch zu den Titelkandidaten?

Laut dem Wettanbieter "tipico" gingen Deutschland, Frankreich und Spanien als Favoriten in das Turnier. Eine durchwachsene Gruppenphase hat allerdings dafür gesorgt, dass die Quote des deutschen Teams auf eine 12er-Quote einbrach, während die Spanier mit 4,0 und die Franzosen mit 5,0 immer noch zu den Spitzen-Nationen zählen. Auch England (4,50) Italien (8,00) und den Niederlanden (11,00) liegen vor Deutschland. (Stand: 26. Juni)

U21-EM heute live: Warum dürfen Spieler mitwirken, die älter als 21 Jahre sind?

Weil nicht das Alter zum Start des Turniers angesetzt wird, sondern zum Start der Qualifikation. Daher können bei der Endrunde auch Spieler dabei sein, die bereits 23 Jahre alt sind.

U21-Europameisterschaft live: Wo finde ich einen Liveticker zur EM-Endrunde?

Neben der Übertragung im Livestream werden euch auf ran.de auch Liveticker zu allen Partien zur Verfügung gestellt.