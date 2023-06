Die U21-Europameisterschaft (live in SAT.1, auf ProSieben MAXX, in der ran-App und im Livestream auf ran.de) beginnt am 21. Juni, einen Tag später steht die erste Partie für Deutschland an. Gegner im georgischen Kutaissi ist die Auswahl Israels, der Anpfiff erfolgt um 18 Uhr (live in SAT.1, in der ran-App und im Livestream auf ran.de).

Schon einen Tag zuvor wird es eine Premiere am Mikrofon geben: Rachel Rinast verstärkt das ran-Team, das mit den Experten Rene Adler und Markus Babbel bereits zwei Ex-Profis in seinen Reihen weiß, bei ausgewählten Übertragungen der U21-EM. Erstmals mit dabei ist die Co-Kommentatorin beim Auftakt von Gastgeber Georgien gegen Portugal am Mittwochabend ab 17:30 Uhr (live auf ProSieben MAXX, in der ran-App und im Livestream auf ran.de). ran stellt die 32-Jährige kurz vor.

U21-EM live: Wer ist Rachel Rinast?

Rachel Rinast ist eine ehemalige Schweizer Nationalspielerin, die mittlerweile als Expertin beim Schweizer Rundfunk arbeitet.

U21-EM heute: Wann und wo wurde Rachel Rinast geboren?

Geboren wurde Rachel Rinast, die vornehmlich als Außenverteidigerin agierte, am 2. Juni 1991 in Bad Segeberg bei Hamburg.

U21-EM heute live: Für welche Vereine hat Rachel Rinast in ihrer Karriere gespielt?

Rinast kickte während ihrer Profikarriere unter anderem für die Bundesligisten SC Bad Neuenahr, den 1. FC Köln sowie Bayer Leverkusen. Zudem war sie auch in der Schweiz für den FC Basel und den Grasshoppers Club Zürich aktiv. Aktuell schnürt sie ihre Schuhe für den FC St. Pauli.

U21-EM heute live: Bei welchen Spielen wird Rachel Rinast für das ran-Team im Einsatz sein?

Der erste Einsatz von Rinast ist bereits am 21. Juni beim Spiel von Georgien gegen Portugal (live auf ProSieben MAXX, in der ran-App und im Livestream auf ran.de). Weiterhin wird sie auf jeden Fall auch beim Duell der Franzosen mit der Schweiz am Start sein, die Partie findet am 28. Juni statt (live auf ProSieben MAXX, in der ran-App und im Livestream auf ran.de).

U21-EM heute live: Ist Rachel Rinast auch bei Spielen der deutschen Nationalmannschaft im Einsatz?

In der Vorrunde zunächst nicht. Wie es im weiteren Turnierverlauf aussieht, ist noch nicht abschließend geklärt.