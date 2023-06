Nächster Sieg, Tabellenführung gefestigt - doch Stefan Kuntz warnt davor, übermütig zu werden. "Die Mannschaft hat sehr gut gespielt", sagte der deutsche Nationaltrainer der Türkei nach dem 2:0 (0:0) seines Teams in der Qualifikation zur Fußball-EM 2024 in Deutschland gegen Wales: "Ich denke, unsere aktuelle Situation in der Gruppe erfordert von uns absolute Bescheidenheit. Wir haben im Moment nichts erreicht."

Die Türken feierten in Samsun gegen Wales in fast 50-minütiger Überzahl durch Tore der Joker Umut Nayir (72.) und Arda Güler (80.) mit 2:0 (0:0) ihren dritten Sieg im vierten Spiel und liegen nach dem zweiten Sieg hintereinander in Gruppe D weiterhin an der Spitze.

Drei Tage nach dem Sprung an die Tabellenspitze durch den glücklichen 3:2-Erfolg in Lettland baute die Türkei ihren Vorsprung auf den Toprivalen Kroatien vorläufig auf fünf Punkte aus. Allerdings hat der WM-Dritte aufgrund seiner Teilnahme am Finalturnier der Nations League bisher zwei Spiele weniger bestritten.