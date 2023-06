U21

#ranGEGENrassismus: Kein Platz für Diskriminierung

Rassismus ist keine Meinung. Rassismus ist ein Verbrechen. In unserer Gesellschaft, in der Welt der Sozialen Medien, in unserem Sport ist kein Platz für Diskriminierung und Rassismus. #ranGEGENrassismus

Video anschauen

1:00 min