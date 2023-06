Ralf Rangnick hat im deutschen Trainerduell mit Domenico Tedesco einen Sieg verpasst, aber einen weiteren Schritt zur EM 2024 in seiner Heimat gemacht. Mit der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft erkämpfte sich der langjährige Bundesligacoach nach 1:0-Führung ein 1:1 (1:0) in Belgien.

Österreich führt noch ungeschlagen nach dem dritten Qualifikationsspiel die Tabelle der Gruppe F mit drei Punkten Vorsprung an. Tedescos Rote Teufel, die zuvor 3:0 in Schweden und 3:2 in Köln gegen die deutsche Nationalmannschaft gewonnen hatten, gaben bei der Heimpremiere ihres neuen Trainers die ersten Zähler ab und sind mit vier Punkten aus zwei Partien Zweiter.

Der Freiburger Michael Gregoritsch sorgte mit einem Direktschuss, den Orel Mangala abfälschte, für die Führung der Gäste (22.). Mit seinem 73. Länderspieltreffer glich Rekordtorjäger Romelu Lukaku für die Belgier, die ohne ihren verletzten Star Kevin De Bruyne auskommen mussten, aus (61.).

Mit der Maximalausbeute von neun Punkten führt Ex-Europameister Portugal die Gruppe J an. Mit 3:0 (1:0) gegen Bosnien-Herzegowina feierte das Team um Altstar Cristiano Ronaldo den dritten Sieg im dritten Spiel. Bernardo Silva (44.) und Bruno Fernandes (77., 90.+3) erzielten die Tore für die Portugiesen.