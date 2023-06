Die deutsche U21-Nationalmannschaft steht bei der Europameisterschaft in Georgien und Rumänien (live in SAT.1, auf ProSieben MAXX, ran.de und in der ran-App) vor dem Aus.

Nach dem 1:1 zum Auftakt gegen Israel und der 1:2-Niederlage gegen Tschechien am Sonntag belegt die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo in der Tabelle der Gruppe C mit einem Punkt den dritten Platz, punktgleich mit Israel, das die um ein Tor schlechtere Tordifferenz hat.

England führt die Tabelle mit sechs Punkten an, Tschechien folgt mit drei Zählern.

Aufgrund dieser Konstellation gibt es noch eine kleine Chance auf das Weiterkommen für das DFB-Team.

ran zeigt, wie das DFB Team doch noch das Viertelfinale erreicht.

Deutschland muss England schlagen und auf Israel hoffen

Klar ist zunächst einmal, dass die deutsche U21 ihr Spiel gegen England am Mittwoch (18 Uhr live in SAT.1, auf ran.de und in der ran-App) gewinnen muss.

Gelingt dies, gibt es zwei Szenarien, wie Deutschland noch in die K.o.-Runde kommt. (Hier geht es zum Tabellenrechner)

- Das DFB-Team schlägt England. Israel gewinnt im Parallelspiel mit gleicher oder niedrigerer Tordifferenz gegen Tschechien. Dann könnte Deutschland insgesamt die bessere Tordifferenz vorweisen und würde ins Viertelfinale einziehen.

- Das DFB-Team schlägt England und Israel schafft im Parallelspiel einen Sieg mit einem Treffer mehr als Deutschland gegen Tschechien. Dann wäre die Tordifferenz beider Mannschaften gleich, folgende Tiebreaker kämen in dieser Reihenfolge zur Anwendung:

die größere Anzahl erzielter Tore aus allen Gruppenspielen

die Fairplay-Wertung: Wer hier besser abschneidet, kommt weiter (rote Karte = 3 Punkte, gelbe Karte = 1 Punkt, Platzverweis nach zwei gelben Karten in einem Spiel = 3 Punkte, Deutschland liegt in der Wertung aktuell vor Israel)

die UEFA-Koeffizientenrangliste für U-21-Nationalteams, in der das DFB-Team ebenfalls vor Israel liegt

Deutschland ist also in jedem Fall auf die Schützenhilfe Israels angewiesen, das Tschechien schlagen muss.