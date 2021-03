Die U21-EM 2021 in Ungarn und Slowenien wirft ihre Schatten voraus: Vom 24. bis 31. März kämpfen die Teams in der Gruppenphase um die Qualifikation für die Endrunde im Juni (alles live auf ProSieben, ProSieben MAXX und ran.de). Mittendrin: die deutsche U21-Nationalmannschaft um Bundestrainer Stefan Kuntz. Alle News und Infos vor dem Turnierstart der U21-EM findet ihr hier in unserem Ticker.