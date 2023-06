Die deutsche Mannschaft steht bei der U21-Europameisterschaft in Georgien und Rumänien mächtig unter Druck. Um noch in die K.o.-Runde einzuziehen, braucht man einen Sieg gegen starke Engländer (Mi., ab 18 Uhr live in SAT.1 und auf ran.de) und muss zeitgleich auf Schützenhilfe hoffen. Was macht trotzdem Hoffnung?