Georgien hat die Sensation perfekt gemacht.

Gleich bei seiner ersten Teilnahme an einer U21-EM-Endrunde hat der Co-Gastgeber das Viertelfinale erreicht.

Gegen die Niederlande reichte den Georgiern ein 1:1. Das Team um den Bayern-Profi Ryan Gravenberch scheidet damit aus dem Turnier aus.

Zweiter Viertelfinalist ist Portugal. Die Iberer standen bis kurz vor Schluss des Spiels gegen Belgien vor dem Aus. Doch in der vorletzten Minute erzielte der ehemalige Bayern-Spieler Tiago Dantas per Elfmeter das entscheidende Tor zum 2:1-Sieg.

Taylor trifft zweimal das Aluminium

Oranje startete im Boris-Paichadze-Stadion in Tiflis sehr offensiv ins Spiel und hätte durch Kenneth Taylor schon in der Anfangsphase mit 2:0 in Führung gehen können. Der offensive Mittelfeldspieler scheiterte per Kopf gleich zweimal an am Aluminium.

Nach 20 Minuten mussten die Niederländer schon das erste Mal wechseln: Für den verletzten Brian Brobbey kam der ehemalige Bayern-Spieler Joshua Zirkzee ins Spiel.

Kurz vor der Halbzeitpause überschlugen sich dann die Ereignisse. Zunächst erzielte Zuriko Davitashvili nach einem herrlichen Solo die überraschende Führung für Georgien, ehe Taylor tief in der Nachspielzeit dann doch noch ins Netz traf und für die Niederlande ausglich.

In der zweiten Halbzeit intensivierten die Niederländer den Druck auf das gegnerische Tor. Doch die Georgier verteidigten bis zum Schluss sämtliche Angriffe und feierten nach dem Schlusspfiff ausgelassen den historischen Einzug in die nächste Runde.

Portugal folgt Georgien ins Viertelfinale

Im Parallelspiel wurde der zweite Viertelfinalist aus Gruppe A ermittelt. Die Belgier hatten schon in der zweiten Minute die erste dicke Möglichkeit. Nach einem dicken Patzer von André Amaro im Spielaufbau traf Lois Openda aber nur den Pfosten.

In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. In die Pause ging es dennoch mit einem 0:0.

Das änderte sich dann in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit, als Joao Neves die Portugiesen in Führung brachte. Yorbe Vertessen aber sorgte nicht einmal zehn Minuten später für den Ausgleich.

Das letzte Wort in diesem Spiel hatte aber Tiago Dantas.