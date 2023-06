Die U21-Europameisterschaft (live in SAT.1, auf ProSieben MAXX und auf ran.de) steht vor der Tür. Die deutsche Mannschaft hat sich für die EM qualifiziert und geht in Rumänien und Georgien auf Mission Titelverteidigung - 2021 konnte man sich durch einen 1:0-Finalsieg gegen Portugal den Titel sichern. Am 21. Juni startet nun die U21-EM 2023 in Georgien und Rumänien.

Die deutsche Mannschaft trifft in Gruppe C auf Israel, Tschechien und England.

Spielplan der U21-EM 2023: Alle Termine im Überblick

Die Gruppenphase der U21-EM 2023 startet am 21. Juni und endet am 28.. Am 1. Juli startet die K.o.-Phase des Turniers. Am 5. Juli sind die Halbfinals angesetzt - das Finale findet am 8. Juli statt - alles live in SAT.1, auf ProSieben MAXX und auf ran.de.

Spieltag 1

Mittwoch, 21. Juni

Gruppe A

18 Uhr: Georgien – Portugal - live auf ProSieben MAXX und ran.de

18 Uhr: Belgien – Niederlande - live auf ran.de

Gruppe B

Donnerstag, 22. Juni

Gruppe C

Gruppe D

Spieltag 2

Samstag, 24. Juni

Gruppe A

18 Uhr: Georgien – Belgien - live auf ran.de

18 Uhr: Portugal – Niederlande - live auf ProSieben MAXX und ran.de

Gruppe B

18 Uhr: Rumänien - Ukraine - live auf ran.de

20:45 Uhr: Spanien - Kroatien - live auf ProSieben MAXX und ran.de

Sonntag, 25. Juni

Gruppe C

18 Uhr: Tschechien - Deutschland - live in SAT.1 und im Livestream auf ran.de

live in SAT.1 und im Livestream auf ran.de 18 Uhr: England - Israel - live auf ran.de

Gruppe D

18 Uhr: Schweiz – Italien - live auf ran.de

20:45 Uhr: Norwegen – Frankreich - live auf ProSieben MAXX und ran.de

Spieltag 3

Dienstag, 27. Juni

Gruppe A

18 Uhr: Niederlande - Georgien - live auf ran.de

18 Uhr: Portugal – Belgien - live auf ProSieben MAXX und ran.de

Gruppe B

20:45 Uhr: Kroatien – Rumänien - live auf ran.de

20:45 Uhr: Spanien – Ukraine - live auf ProSieben MAXX und ran.de

Mittwoch, 28. Juni

Gruppe C

18 Uhr: England – Deutschland - live in SAT.1 und im Livestream auf ran.de

live in SAT.1 und im Livestream auf ran.de 18 Uhr: Israel – Tschechien - live auf ran.de

Gruppe D

20:45 Uhr: Schweiz - Frankreich - live auf ProSieben MAXX und ran.de

20:45 Uhr: Italien – Norwegen - live auf ran.de

Viertelfinale

Samstag, 1. Juli

VF1 (18 Uhr): Gewinner Gruppe A – Zweiter Gruppe C

VF3 (21 Uhr): Gewinner Gruppe B – Zweiter Gruppe D

Sonntag, 2. Juli

VF2 (18 Uhr): Gewinner Gruppe C – Zweiter Gruppe A

VF4 (21 Uhr): Gewinner Gruppe D – Zweiter Gruppe B

Halbfinale (Mittwoch, 5. Juli)

HF1 (18 Uhr): Gewinner VF1 – Gewinner VF2

HF2 (21 Uhr): Gewinner VF3 – Gewinner VF4

Finale (Samstag, 8. Juli)