München - Es wird ernst für die deutsche U21-Nationalmannschaft. Das Team von Stefan Kuntz muss am Montag im Viertelfinale der U21-Europameisterschaft gegen Dänemark ran. Ein Überblick, wo ihr die Partie verfolgen könnt.

Auch bei dieser Endrunde gehört die deutsche Auswahl zu den besten acht Mannschaften in Europa. Dank des besseren Torverhältnis konnte sich Kuntz-Elf (5 Punkte) in der Gruppe A mit Rumänien (5 Punkte), der Niederlande (5 Punkte) und Ungarn (0 Punkte) auf dem zweiten Platz durchsetzen.

Die Dänen hingegen holten den souveränen Sieg in der Gruppe C, und behaupteten sich gegen Top-Favorit Frankreich, Island und Russland ohne Punktverlust. Besonders beeindruckend: In drei Spielen blieb das "Danish Dynamite" ohne Gegentor.

Aus personeller Sicht hofft U21-Trainer Thomas Kuntz auf einen Einsatz von Mittelfeld-Ass Arne Maier. Nach seiner Trainingsverletzung in Südtirol ist noch nicht klar, ob der Hertha-Profi am Montag von Beginn an auflaufen kann.

Bei den Dänen hingegen wird sich viel auf den ehemaligen Dortmund-Star Jacob Bruun Larsen konzentrieren. "Er ist definitiv ein Spieler, auf den wir aufpassen müssen", sagte Deutschlands Mittelstürmer Lukas Nmecha über seinen Team-Kollegen beim RSC Anderlecht.

U21-EM: Dänemark gegen Deutschland live im TV

Die Partie der deutschen Elf am Montag um 21:00 Uhr wird live und exklusiv auf ProSieben übertragen. Ab 20:15 Uhr beginnt die Übertragung aus dem ungarischen Szekesfehervar. Da es sich um ein KO-Spiel handelt, kann es womöglich zur Verlängerung oder Elfmeterschießen kommen.

U21-EM: Dänemark gegen Deutschland live im Online-Stream

Parallel zur TV-Übertragung läuft die Partie über die vollen 90 Minuten im Livestream auf ran.de. Auch hier beginnt die Übertragung ab 20:15 Uhr mit den ersten Live-Bildern aus Ungarn.

U21-EM: Dänemark gegen Deutschland im Liveticker

Mit unserem Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

