Portugal und die Niederlande haben am Samstagabend 1:1 gespielt und warten somit beide bei der U21-Europameisterschaft in Georgien und Rumänien weiter auf einen Sieg.

Andre Almeida (23.) brachte in einer zerfahrenen, aber spannenden Partie mit neun Gelben Karten Portugal in Führung.

Der ehemalige Leipziger Brian Brobbey (78.) gelang dann in der zweiten Hälfte der Ausgleich für Oranje nach einem Eckball.

Ihr Auftaktspiel hatten die Portugiesen überraschend gegen Gastgeber Georgien mit 0:2 verloren, dem Mitfavoriten und Finalisten von 2021 droht nun das frühe Aus.

Die Niederlande haben nach dem 0:0 zum Auftakt gegen Belgien zwei Punkte auf dem Konto, Portugal belegt mit einem Punkt den letzten Platz in der Gruppe A. Die zwei besten Teams jeder Gruppe erreichen das Viertelfinale.

Georgien - Belgien 2:2

Währenddessen konnte Georgien ein weiteres Ausrufezeichen setzen. Die Gastgeber zeigten gegen Belgien erneut eine starke Leistung, und schafften nach einem 0:2-Rückstand ein 2:2.

Maxim de Cuyper (15.) brachte Belgien per Kopf nach einer Flanke des früheren Wolfsburgers Aster Vranckx in Führung, Largie Ramazani (38.) legte noch vor der Pause ebenfalls per Kopfball nach.

In der zweiten Halbzeit machte Georgien dann Druck, Heorhii Tsitaishvili (51.) gelang der Anschlusstreffer. Die Gastgeber drängten auf den Ausgleich und belohnten sich spät durch ein Tor von Giorgi Guliashvili (87.)

Georgien führt die Gruppe A mit vier Punkten an, Belgien ist mit zwei Zählern ebenfalls noch ohne Sieg. Der letzte Spieltag in der Gruppe verspricht also enorme Spannung.

Rumänien - Ukraine 0:1

In der Gruppe B feierte die Ukraine am frühen Samstagabend durch ein spätes Tor gegen Gastgeber Rumänien den zweiten Sieg im zweiten Spiel und hat beste Chancen auf das Weiterkommen.

Dem Rumänen Victor Dican unterlief in der 89. Minute das entscheidende Eigentor, die Partie endete 0:1.

Die Ukraine führt nach dem 2:0-Auftaktsieg gegen Kroatien mit nun sechs Zählern die Tabelle an, während Rumänien nach der 0:3-Niederlage gegen Spanien ohne Punkte auf dem letzten Platz liegt.