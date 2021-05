Update 24. Mai: Kuntz gibt Kader bekannt

Nachdem in den Profi-Ligen die Entscheidungen gefallen sind, gibt U21-Bundestrainer Stefan Kuntz am Montag seinen Kader für die U21-EM bekannt. Dabei muss Kuntz verschiedene Faktoren beachten, wie z.B. die Relegation einiger Spieler. So muss Janni Serra mit Holstein Kiel in der Relegation gegen den 1. FC Köln ran.

Update 19. Mai: Löw nominiert A-Kader - wer fährt mit zur U21-EM?

Am Mittwoch hat Joachim Löw seinen Kader für die A-Nationalmannschaft bekanntgegeben. Nicht mit dabei ist Ridle Baku vom VfL Wolfsburg, der somit U21-Bundestrainer Stefan Kuntz zur Verfügung stehen würde für die bevorstehende EM-Endrunde. Gleiches gilt auch für Florian Wirtz von Bayer 04 Leverkusen.

Update 18. Mai: Tiki-Taka - die spanischen U21-Highlights

Bei der EM-Vorrunde begeisterten die U21-Spieler mit einigen sehenswerten Treffer. ran.de hat die schönsten der Viertelfinalisten zusammengepackt. Da wäre zum Beispiel die schönsten Treffer der spanischen U21 oder die der Portugiesen. Nicht zu vergessen: Die schönsten Tore von der deutschen U21.

Update 16. Mai: Kuntz im exklusiven Interview

Im exklusiven Interview mit ran.de spricht U21-Bundestrainer Stefan Kuntz über die anstehende Endrunde bei der EM, sowie die bevorstehenden Olympischen Spiele und die Kadernominierung der jeweiligen Teams. Hier zum ganzen Interview.

Die U21-EM live auf ProSieben, ProSieben MAXX und ran.de

Bereits die Vorrunde der U21-EM wurde live auf ProSieben, ProSieben MAXX und ran.de gezeigt, nun folgt die Endrunde. Das Viertelfinale zwischen Deutschland und Dänemark (31. Mai 2021, 21 Uhr) läuft live auf ProSieben und im kostenlosen Livestream. Die anderen Viertelfinals sind bei ProSieben MAXX und ran.de zu sehen. Alle Spiele im Überblick.