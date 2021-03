München - Im Parallelspiel der deutschen Gruppe A trifft die Niederlande zum Auftakt gegen Rumänien (Mittwoch, ab 20.50 Uhr live auf ran.de). Die "Jong Oranje" zählt zu den Mit-Favoriten im Turnier und kann sich dabei vor allem auf eine überragende Offensive verlassen.

Mit 46 Treffern in 10 Spielen stellten die Niederländer den besten Angriff der EM-Qualifikation. Im Fokus stehen dabei die drei Bundesliga-Akteure Justin Kluivert (RB Leipzig), Deyovaisio Zeefuik und Javairô Dilrosun (beide Hertha BSC).

Gegner Rumänien setzte sich in seiner Qualifikationsgruppe als Tabellenzweiter hinter Dänemark durch.

Die weiteren Fakten zusammengefasst

- Vier Duelle trugen die beiden Nationen bislang gegeneinander aus. Drei Siege für die Niederlande und einer für Rumänien stehen zu Buche.

- Das bislang einzige Aufeinandertreffen in einer U21-EM-Endrunde datiert aus dem Jahr 1998: Rumänien musste beim Turnier im eigenen Land im Viertelfinale nach 1:0-Führung noch eine 1:2-Niederlage hinnehmen. Bei "Oranje" standen damals Mark van Bommel und Roy Makaay in der Startelf, Ruud van Nistelrooy kam von der Bank.

- 2006 in Portugal und 2007 im eigenen Land konnten die Niederlande die U21-EM gewinnen, verpassten jedoch die Qualifikation bei den letzten 3 Endrunden.

- Für Rumänien ist es die dritte Teilnahme am Endturnier nach 1998 und 2019. Vor zwei Jahren kam das Aus erst im Halbfinale gegen Deutschland, als man trotz einer Pausenführung mit 2:4 verlor.

- In der Gruppe 7 spielten die Niederlande siebenmal zu null und kassierten neben 9 Siegen nur eine einzige Niederlage (1:2 gegen Portugal am letzten Spieltag). Aufgrund des direkten Vergleichs (4:2 im ersten Spiel) zog "Jong Oranje“ als Gruppenerster in die Endrunde ein.

- Unter den 6 besten Torschützen der EM-Qualifikation fanden sich gleich 3 Niederländer wieder: Der offensive Mittelfeldspieler Dani de Wit von AZ Alkmaar traf in sieben Einsätzen 10 Mal, sein Teamkollege und Stürmer Myron Boadu steuerte wie Angreifer Kaj Sierhuis von Stade Reims 8 Tore bei. Insgesamt trugen sich 14 verschiedene Spieler der Niederlande in die Torschützenliste ein.

- Rumäniens bester Torschütze in der Qualifikation war Außenstürmer Valentin Mihăilă von Parma Calcio, der 6 Tore erzielte – darunter ein Viererpack beim 4:1 über Finnland.

