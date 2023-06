Mitfavorit Spanien hat am Samstagabend Kroatien mit 1:0 bezwungen und damit für klare Verhältnisse in der Gruppe B gesorgt.

Denn sowohl Spanien wie auch die Ukraine sind mit nun sechs Punkten schon vor dem letzten Spieltag für das Viertelfinale qualifiziert. Kroatien und Gastgeber Rumänien hingegen sind vorzeitig ausgeschieden.

Das Tor des Tages erzielte Abel Ruiz bereits nach 20 Sekunden. Sergio Gomez hatte flach in den Strafraum gepasst, der Kapitän eingeschoben.

Ruiz löst Wirtz als schnellsten Torschützen ab

Spaniens Kapitän löste damit den Leverkusener Florian Wirtz als schnellsten Torschützen in der Geschichte der U21-Europameisterschaften ab. Ruit war neun Sekunden schneller als der damals 18 Jahre alte Wirtz im Halbfinale 2021 gegen die Niederlande (2:1).

Kroatien tat sich zunächst in der Offensive schwer und kam nur zu wenigen Chancen. In der zweiten Halbzeit wurde das Team von Trainer Dragan Skocic dann stärker, Matija Frigan verpasste zwei Minuten vor dem Ende aber die große Chance zum Ausgleich.

Auch den Spanier gelang es nicht, einen zweiten Treffer nachzulegen.