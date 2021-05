Natz-Schabs - Ein paar lockere Läufe, die ein oder andere Pass-Übung und der Klassiker "Fünf-gegen-Zwei". Es war ein entspannter Auftakt ins Trainingslager der deutschen U21-Nationalmannschaft im Regen von Natz-Schabs in Südtirol.

Noch bis zum kommenden Samstag holen sich die DFB-Junioren um Bundestrainer Stefan Kuntz vor malerischer Berg-Kulisse den letzten Schliff für die U21-EM-Endrunde in Ungarn und Slowenien.

Denn schon am darauffolgenden Montag steht das Viertelfinale gegen Dänemark ab 20:15 Uhr live auf ProSieben und ran.de auf dem Programm.

Dabei setzt Kuntz in seinem Kader vor allem auf altbewährte Kräfte, hatte bei seiner Nominierung aber auch eine Überraschung parat. Denn mit Karim Adeyemi von RB Salzburg hatte im Vorfeld wohl kaum jemand gerechnet.

"Er hat nicht zuletzt durch seine konstant guten Leistungen in Salzburg auf sich aufmerksam gemacht und außerdem bringt er mit seiner Schnelligkeit etwas mit, was unserem Spiel bislang ein wenig gefehlt hat", begründete Kuntz im Gespräch mit ran seine Entscheidung für den 19-Jährigen, der in der Jugend unter anderem bereits beim FC Bayern und der SpVgg. Unterhaching spielte.

"Freuen uns, dass Florian und Ridle bei uns sind"

Und auch Florian Wirtz ist wieder mit von der Partie. Nachdem der Shooting-Star von Bayer Leverkusen in der U21-EM-Gruppenphase noch gefehlt hatte und damals mit der A-Nationalmannschaft unterwegs war, wird er nun mit der deutschen U21 versuchen, den EM-Titel zu holen.

"Florian und auch Ridle Baku waren beide Kandidaten für eine mögliche Nominierung durch Joachim Löw für die EM der A-Nationalmannschaft, aber jetzt freuen wir uns umso mehr, dass sie bei uns mit dabei sind", so Kuntz.

Und weiter: "Ridle hat ja bei Wolfsburg eine herausragende Saison gespielt und auch Florian hat in Leverkusen unter Hannes Wolf viel Einsatzzeiten bekommen. Wir müssen jetzt sehen, dass wir viele Spielformen trainieren, so dass vor allem die Jungs in der Offensive schnellstmöglich zusammenfinden. Denn das war in der Gruppenphase sicherlich unsere größte Schwäche. Da kann Florian uns mit seinem Können schon enorm weiterhelfen"

Widrigkeiten bei der Kader-Zusammenstellung

Aber Kuntz hatte bei seiner Kader-Zusammenstellung auch mit einigen Widrigkeiten zu kämpfen. So müssen beispielsweise Salih Öczan und Ismael Jakobs (beide 1. FC Köln), sowie Janni Serra (Holstein Kiel) in der Relegation mit ihren Vereinen gegeneinander antreten.

Zudem spielt Vitaly Janelt am kommenden Wochenende mit dem FC Brentford in England in den Playoffs um den Aufstieg in die Premier League.

"Das kommende Turnier wird der Abschluss dieses Jahrgangs sein und da alle diese Spieler schon so lange mit dabei sind und einiges für diese Mannschaft geleistet haben, wollten wir sie trotz allem unbedingt nominieren und dabei haben", so der deutsche U21-Bundestrainer, der aber klar stellt, dass diese vier Spieler aufgrund ihrer Relegationsspiele im U21-EM-Viertelfinale gegen Dänemark kaum eine Rolle spielen werden.

"Aus Sicht der Belastungssteuerung wäre alles andere als maximal ein Noteinsatz von fünf bis zehn Minuten nicht vertretbar".

Viele U21- Nationalspieler kommen mit breiter Brust

Dafür darf sich Kuntz auf einige Spieler freuen, die sicherlich mit mächtig breiter Brust nach Südtirol angereist sind.

Arne Maier und Amos Pieper haben mit Arminia Bielefeld überraschend die Klasse gehalten, Maxim Leitsch und Armel Bella-Kotchap (beide VfL Bochum), sowie David Raum, Paul Jaekel und Anton Stach (alle drei Greuther Fürth) sind mit ihren Klubs in die Bundesliga aufgestiegen.

Wobei hinter Leitsch noch ein leichtes Fragezeichen steht. Der Bochumer ist angeschlagen und deshalb wartet der deutsche U21-Coach "noch auf eine Einschätzung der medizinischen Abteilung". Beim Bochumer Aufsteiger besteht aber noch berechtiger Hoffnung.

Nicht so bei Niklas Dorsch. Der Mittelfeldspieler des belgischen Erstligisten KAA Gent wird der deutschen U21 gegen Dänemark sicher fehlen. Denn der 23-Jährige muss eine Gelbsperre absitzen.

"Wir haben mit seiner Nominierung trotzdem ein Zeichen gesetzt", sagt Kuntz, " denn ein Führungsspieler bleibt ja ein Führungsspieler, auch wenn er vielleicht mal nicht spielt."

Und dann schiebt der U21-Coach noch mit einem schelmischen Grinsen hinterher: "Außerdem spekulierst du als Trainer natürlich auch darauf, dass die Mannschaft dem 'Dorschi' noch ein EM-Spiel schenken will."

Dafür wird in den kommenden Tagen in Südtirol hart gearbeitet. Mit einem klaren, nächsten Ziel: dem U21-EM-Halbfinale. Dann wieder mit Niklas Dorsch.

Aus dem Trainingslager der deutschen U21-Nationalmannschaft berichtet: Dominik Hechler

