UPDATE, 18. Juni, 23:45 Uhr: Spanien gewinnt Nations League gegen Kroatien

Spanien gewinnt die Nations League im Elfmeterschießen gegen Kroatien. Das Spiel war über 120 Minuten sehr ausgeglichen. Es gab nicht viele Torchancen. Die beste Gelegenheit hatte Ansu Fati in der 84. Minute, aber Perišić klärte auf der Linie. In der Verlängerung gingen beiden Mannschaften irgendwann die Kräfte aus.

Das 0:0 war aber ein gerechtes Ergebnis. Das Elfmeterschießen musste für die Entscheidung sorgen. Viele Spieler schossen gute Elfmeter, aber am Ende war Unai Simón der entscheidende Mann, weil er zweimal hielt. Dani Carvajal lupfte den entscheidenden Elfer extrem cool in die Mitte. Glückwunsch an Spanien! Es bleibt zu hoffen, dass Modrić nicht mit dieser Niederlage von der Nationalmannschaftsbühne abtritt. Der Madrilene zeigte mal wieder eine starke Leistung.

UPDATE, 18. Juni, 21:35 Uhr: Nations-League-Finale zwischen Kroatien und Spanien zur Halbzeit torlos

Kroatien und Spanien gehen mit einem torlosen Remis in die Pause des Nations-League-Finales. Die erste Halbzeit bot nur wenige echte Torchancen. Beide Mannschaften vermieden das große Risiko.

Dadurch befand sich das Spiel viel im Mittelfeld. Spanien hatte einen guten Abschluss durch Gavi und einen ansatzweise gefährlichen Kopfball durch Morata. Kroatien hatte ein paar Kopfbälle, die aber alle von Unai Simon abgewehrt wurden. Es war insgesamt ein sehr ausgeglichenes Spiel. Das 0:0 zur Pause ist leistungsgerecht.

Kroatien vs. Spanien heute live: Die Aufstellungen sind da

Die Aufstellungen zum Finale der Nations League sind da.

Das ist die Startelf der Kroaten.

Und so gehen die Spanier in das Spiel.

Kroatien vs. Spanien: Traum vom Titel

Finale! Im Endspiel der Nations League kämpfen Kroatien und Spanien um den Titel. Kroatien setzte sich im Halbfinale in der Verlängerung fulminant gegen die Niederlande, dem Gastgeber der Nations League, mit 4:2 durch. Spanien hatte es im Halbfinale mit Italien zu tun – auch hier roch es nach Verlängerung, bis Joker Joselu kurz vor Schluss das entscheidende Tor für den Finaleinzug und 2:1-Endstand schoss. Der Sieger des Finales darf sich über eine Prämie von 7,5 Millionen Euro freuen.

Die Kroaten träumen vom Titel: 2018 standen die Kroatien sensationell im Finale der Weltmeisterschaft, auch 2022 kam man bis in das Halbfinale. Für den großen Triumph reichte es allerdings nicht – die Hoffnungen ruhen deshalb auf dem Gewinn der Nations League. Es wäre ein folgerichtiges Resultat der Arbeit und Leistungen der letzten Jahre. Gegner Spanien könnte allerdings zum Spielverderber werden.

Spanien setzte sich wie 2021 erneut gegen Italien durch. Die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente, der das Amt Anfang des Jahres von Luis Enrique übernommen hatte und schon in der Kritik steht, will nach der Niederlage im Finale 2021 dieses Mal die Nations League für sich entscheiden. Zudem gilt es auch, Selbstbewusstsein für die EM-Qualifikation zu sammeln, so dass eine Niederlage wie das 0:2 gegen Schottland die Ausnahme bleibt.

Kroatien - Spanien heute live: Wann und wo wird gespielt?

Ausgetragen wird das Spiel im Stadion De Kuip in Rotterdam. Anpfiff durch Schiedsrichter Felix Zwayer erfolgt heute (Sonntag, 18. Juni) um 20:45 Uhr.

Kroatien vs. Spanien heute live: Wird das Nations-League-Finale im Free-TV übertragen?

RTL zeigt die Partie ab 20:15 Uhr. Marco Hagemann und Steffen Freund melden sich live aus Rotterdam, um die Partie zu begleiten.

Kroatien gegen Spanien heute live: Wer überträgt das Finale live im Pay-TV?

Im Pay-TV wird die Partie nicht übertragen.

Kroatien vs. Spanien heute live: Wo kann man das Spiel im Livestream sehen?

Der Streamingdienst DAZN für die Übertragung der Nations-League-Spiele verantwortlich. Das Angebot ist allerdings kostenpflichtig. Auch RTL+ zeigt die Partie neben der Übertragung im linearen TV. Allerdings ist auch dafür ein Abo nötig.

Kroatien - Spanien heute live: Wo gibt es einen Liveticker zum Spiel?

Einen Liveticker gibt's bei ran.de, dort begleiten wir die Partie vom Anpfiff bis zum Abpfiff für euch.

Kroatien trifft auf Spanien heute live: Wo finde ich Highlights zum Spiel?

Highlights mit den wichtigsten Szenen zum Spiel findet ihr bei RTL und DAZN.

