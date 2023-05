Die deutschen Fußballerinnen treffen in der Premierensaison der Nations League in der Gruppe A3 auf Dänemark, Island und Wales. Das ergab die Auslosung am Dienstag in Nyon mit Losfee Veronica Boquete (Spanien).

Sportlich geht es für die Vize-Europameisterinnen in der ersten Spielzeit neben dem Titel um die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Sowohl die beiden Finalisten als auch der Drittplatzierte qualifizieren sich neben Gastgeber Frankreich für das Turnier.

Die DFB-Auswahl tritt in der höchsten von drei Ligen (A) an. Eine knifflige Gruppe erwischte dort Europameister England, der auf Vize-Weltmeister Niederlande, Belgien und Schottland trifft. In A2 bekommt es Frankreich mit Norwegen, Österreich und Portugal zu tun, in A4 spielen Schweden, Spanien, Italien und die Schweiz.

Die Gruppenphase der Debütsaison wird vom 20. September bis zum 5. Dezember ausgespielt. Die vier A-Gruppensieger ziehen in die K.o.-Runde ein. Im Februar 2024 folgen die Final-, Auf- und Abstiegsspiele. In der Folgesaison wird über die Nations League auch die Qualifikation für die EM 2025 in der Schweiz ausgespielt.