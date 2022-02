Köln (SID) - Für die Kracher in der Nations League gegen Europameister Italien und England gastiert die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Mönchengladbach und München. Das erste Heimspiel des Wettbewerbs steigt am 7. Juni in der Münchner Allianz Arena gegen den EM-Finalisten England, die Italiener sind eine Woche später (14. Juni) im Borussia-Park zu Gast. Zudem spielt die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick am 23. September in Leipzig gegen Ungarn.

Der Startschuss ins WM-Jahr fällt für das DFB-Team schon am 26. März in Sinsheim mit dem Test gegen Israel, drei Tage später folgt ein Duell mit der Niederlande in Amsterdam. Die neue Nations-League-Saison startet am 4. Juni mit dem Auswärtsspiel in Italien. Die Begegnungen gegen die hochkarätigen Gegner sind eine wichtige Standortbestimmung für die WM in Katar (21. November bis 18. Dezember).