München - In der Nations League wird der Nachfolger von Sieger Frankreich gesucht. Insgesamt 55 Nationen (unterteilt in vier Ligen) kämpfen um den Titel. Deutschland spielt in Liga A (Gruppe 3) mit Italien, England und Ungarn.

Vom 22. bis 27. September finden der 5. und der 6. Spieltag statt. Diese entscheiden, wer in die nächste Runde einzieht. Zudem ist es für die Teams der letzten Härtetest vor der WM 2022 in Katar.

ran zeigt euch, wo ihr die Spiele live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Nations League: Welche Spiele werden heute am Samstag übertragen?

Samstag, 24. September:

15:00 Uhr: B1 - Armenien vs. Ukraine - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

18:00 Uhr: C2 - Nordirland vs. Kosovo - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

18:00 Uhr: B4 - Slowenien vs. Norwegen - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

20:45 Uhr: B1 - Schottland vs. Irland - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

20:45 Uhr: C2 - Zypern vs. Griechenland - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

20:45 Uhr: B4 - Serbien vs. Schweden - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

20:45 Uhr: B2 - Israel vs. Albanien - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

20:45 Uhr: A2 - Spanien vs. Schweiz - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN und SRF zwei

20:45 Uhr: A2 - Tschechien vs. Portugal - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

Nations League: Wann sind die restlichen Spiele?

Sonntag, 25. September:

15:00 Uhr: D1 - Moldawien vs. Liechtenstein - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

15:00 Uhr: D1 - Andorra vs. Lettland - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

18:00 Uhr: C3 -Slowakei vs. Belarus - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

18:00 Uhr: C3 - Aserbaidschan vs. Kasachstan - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

20:45 Uhr: C1 - Luxemburg vs. Litauen - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

20:45 Uhr: C1 - Färöer vs. Türkei - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

20:45 Uhr: A4 - Niederlande vs. Belgien - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

20:45 Uhr: A4 - Wales vs. Polen - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

20:45 Uhr: A1 - Dänemark vs. Frankreich - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

20:45 Uhr: A1 - Österreich vs. Kroatien - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN und ORF 1

Montag 26. September:

20:45 Uhr: D2 - San Marino vs. Estland - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

20:45 Uhr: C4 - Nordmazedonien vs. Bulgarien - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

20:45 Uhr: C4 - Gibraltar vs. Georgien - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

20:45 Uhr: B3 - Rumänien vs. Bosnien-Herzegowina - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

20:45 Uhr: B3 - Montenegro vs. Finnland - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

20:45 Uhr: A3 - Ungarn vs. Italien - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

20:45 Uhr: A3 - England vs. Deutschland - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN, RTL und SRF zwei

Dienstag, 27. September:

20:45 Uhr: A2 - Schweiz vs. Tschechien - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN und SRF zwei

20:45 Uhr: A2 - Portugal vs. Spanien - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

20:45 Uhr: B1 - Irland vs. Armenien - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

20:45 Uhr: B1 - Ukraine vs. Schottland - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

20:45 Uhr: B2 - Albanien vs. Island - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

20:45 Uhr: B4 - Norwegen vs. Israel - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

20:45 Uhr: B4 - Schweden vs. Slowenien - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

20:45 Uhr: C2 - Kosovo vs. Zypern - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

20:45 Uhr: C2 - Griechenland vs. Nordirland - im Liveticker auf ran.de und live bei DAZN

Nations League: Wie steht es in der Gruppen?

Wer steigt ab, wer zieht ins Halbfinale ein? Die Entscheidung in der Nations League fällt an den kommenden zwei Spieltagen. Hier geht es zur Übersicht der Gruppen!

