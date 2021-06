Denver (SID) - Homophobe Gesänge von den Tribünen haben Mexikos Finaleinzug bei der CONCACAF Nations League überschattet - die Partie gegen Costa Rica musste in der Verlängerung sogar für drei Minuten unterbrochen werden. Die Organisatoren gaben bekannt, dass mehrere Fans von Sicherheitskräften aus dem Stadion in Denver verwiesen wurden, nachdem der Stadionsprecher zuvor die "diskriminierende Sprache" verurteilt hatte. Mexikos Verband wurde in den vergangenen Jahren immer wieder für homophobe Fangesänge sanktioniert.

Mexiko, das sich schließlich mit 5:4 im Elfmeterschießen durchsetzte, trifft im Endspiel am Sonntag auf Gastgeber USA. Die Mannschaft von Gregg Berhalter, bei der unter anderem die Deutschland-Legionäre Giovanni Reyna und Josh Sargent zum Einsatz kamen, gewann durch ein spätes Tor von Jordan Siebatcheu (89.) mit 1:0 gegen Honduras.