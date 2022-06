Köln (SID) - Trainer Stefan Kuntz und die türkische Fußball-Nationalmannschaft spazieren weiterhin recht locker durch die dritthöchste Spielklasse der Nations League. Am Dienstag gewann die Türkei auch ihr zweites Gruppenspiel in Litauen mit 6:0 (2:0) und führt damit die Gruppe 1 in Liga C wie erwartet an. Am vergangenen Samstag hatte Kuntz' Mannschaft sich gegen Färöer mit 4:0 durchgesetzt.

Dogukan Sinik (2./14.) brachte die Türken in Vilnius mit einem frühen Doppelpack in Führung, der ehemalige Darmstädter Serdar Dursun (56.) traf zunächst per Handelfmeter und legte dann nach (81.), anschließend war Yunus Akgün erfolgreich (89.). Den Endstand markierte Halil Dervisoglu (90.+1.).

Salih Özcan, der im Sommer vom 1. FC Köln zu Borussia Dortmund wechselt, stand erstmals in der Startelf der Türkei. Der defensive Mittelfeldspieler hatte unter Kuntz bereits für Deutschlands U21 gespielt, sich nun aber für das Heimatland seiner Eltern entschieden.

Die Türkei war in der vergangenen Nations-League-Saison als Gruppenletzter aus der B-Liga abgestiegen. In Liga C ist die Kuntz-Elf mit den Gruppengegnern Litauen, Färöer und Luxemburg großer Favorit. Für die WM im kommenden Winter in Katar haben sich die Türken nicht qualifiziert.