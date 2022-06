Breslau - Die walisische Fußball-Nationalmannschaft hat zum Nations-League-Auftakt eine misslungene Generalprobe für ihr Entscheidungsspiel um das WM-Ticket abgeliefert.

Wales verlor gegen Polen in Breslau am Mittwoch 1:2 (0:0), der abwanderungswillige Bayern-Stürmer Robert Lewandowski blieb für die Gastgeber ohne Tor.

Lewandowski will Bayern-Abgang

Am Sonntag empfangen die Waliser in Cardiff entweder Schottland oder die Ukraine zum Play-off-Spiel um das letzte europäische WM-Ticket. Der Sieger fährt zur Endrunde in Katar im Winter. Wegen des russischen Einmarschs in der Ukraine waren die Play-offs verschoben worden. In Breslau traf Jonathan Williams (52.) für Wales, Jakub Kaminski (72.) und Karol Swiderski (85.) drehten das Spiel.

Lewandowski (33) will München verlassen, wahrscheinlich zum FC Barcelona wechseln - und zwar sofort, obwohl sein Vertrag noch für eine Saison Gültigkeit besitzt.

"Meine Geschichte beim FC Bayern ist vorbei. Eine weitere gute Zusammenarbeit kann ich mir nicht vorstellen", hatte der Bundesliga-Torschützenkönig am Montag gesagt. Er hoffe, die Bayern würden ihn nicht "behalten, nur weil sie es können. Ein Transfer ist für alle Seiten die beste Lösung."

