Die Halbfinals der Nations League stehen an. In der Runde der letzten Vier sind die Niederlande, Kroatien, Spanien und Italien vertreten. Im zweiten Halbfinale treten Spanien und Italien gegeneinander an. Bereits gestern hatte Kroatien die Niederlande mit 4:2 nach Verlängerung besiegt. Die Nations League wird in den Niederlanden ausgetragen.

Spaniens neuer Trainer Luis de la Fuente hatte einen recht holprigen Start. Der Nachfolger von Luis Enrique, der nach dem frühen Aus bei der Weltmeisterschaft in Katar zurückgetreten war, verlor von seinen beiden bisherigen Pflichtspielen eines. Beim 0:2 in Schottland in der EM-Qualifikation war Spanien kaum wiederzuerkennen, dementsprechend gab es saftige Kritik in den lokalen Medien. Daneben gab es einen 3:0-Erfolg gegen Norwegen.

Italien dagegen ist unter Trainer Roberto Mancini eins der Teams im Weltfußball, deren Leistung mit am meisten schwankt. Einerseits verpasste Italien die WM 2018, andererseits gewannen sie ungeschlagen die EM 2021, nur um daraufhin die WM 2022 erneut zu verpassen. Dafür gewannen sie die Nations-League-Gruppe mit Deutschland, England und Ungarn, obwohl sie unter anderem gegen die Flick-Elf mit 2:5 baden gingen.

Beide Trainer können mehr oder minder aus dem vollen Schöpfen. Einzig David De Gea fehlt bei Spanien. Das bedeutet auch, dass die Europapopkalfinalisten Rodri und Jesus Navas auf spanischer Seite sowie Francesco Acerbi, Matteo Darmian, Leonardo Spinazzola, Bryan Cristante, Nicolo Barella und Lorenzo Pellegrini bei den Italienern zur Verfügung stehen. Gerade bei den Champions-League-Finalisten Rodri, Acerbi und Darmian könnte ein Startelfeinsatz jedoch noch zu früh kommen.

Aus der Bundesliga ist lediglich Dani Olmo von RB Leipzig für Spanien dabei. Vincenzo Grifo vom SC Freiburg hat es diesmal nicht in den italienischen Kader geschafft.

Spanien - Italien heute live: Wann und wo wird gespielt?

Ausgetragen wird das Spiel im Stadion Grolsch Veste in Enschede. Anpfiff durch Schiedsrichter Slavko Vincic erfolgt heute (Donnerstag, 15. Juni) um 20:45 Uhr.

Spanien vs. Italien heute live: Wird das Nations-League-Spiel im Free-TV übertragen?

RTL zeigt die Partie ab 20:15 Uhr.

Spanien gegen Italien heute live: Wer überträgt das Halbfinale live im Pay-TV?

Im Pay-TV wird die Partie nicht übertragen.

Spanien vs. Italien heute live: Wo kann man das Spiel im Livestream sehen?

Der Streamingdienst DAZN für die Übertragung der Nations-League-Spiele verantwortlich.

Spanien - Italien heute live: Wo gibt es einen Liveticker zum Spiel?

Einen Liveticker gibt's bei ran.de, dort begleiten wir die Partie vom Anpfiff bis zum Abpfiff für euch.

Spanien trifft auf Italien heute live: Wo finde ich Highlights zum Spiel?

Highlights mit den wichtigsten Szenen zum Spiel findet ihr bei DAZN.

