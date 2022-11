Köln (SID) - Personeller Wechsel im ARD-Team bei der Fußball-WM in Katar: Moderatorin Jessy Wellmer ersetzt kurzfristig Alexander Bommes, der "aus gesundheitlichen Gründen" nicht zur Verfügung steht. Dies teilte der Sender am Montag mit. Bommes war als Moderator der Expertenrunde im ARD-Studio in Mainz vorgesehen, nun wird an seiner Stelle Wellmer ab Mittwoch Almuth Schult, Thomas Hitzlsperger und Sami Khedira begrüßen.

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky richtete Genesungswünsche an Bommes und bedankte sich bei Wellmer für das kurzfristige Einspringen. Die ARD zeigt am Mittwoch ihre ersten Livespiele der WM in Katar, darunter das Auftaktmatch der deutschen Nationalmannschaft gegen Japan (14.00 Uhr MEZ).