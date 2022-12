München - Nur noch ein Sieg, dann ist man im WM-Finale. Mit dieser Einstellung gehen Argentinien und Kroatien in die Halbfinal-Begegnung am Dienstagabend in Lusail.

Beide Teams setzten sich im Viertelfinale dramatisch durch. Die Argentinier verspielten gegen die Niederlande eine zwischenzeitliche 2:0-Führung noch und mussten in weiterer Folge ins Elfmeterschießen. Dabei wurde Keeper Emiliano Martinez zum Helden. Der Schlussmann von Aston Villa parierte zwei Elfmeter und ebnete den Südamerikanern damit den Weg in Halbfinale.

Nicht weniger spektakulär erkämpfte sich Kroatien das Halbfinal-Ticket. Im Viertelfinale setzte sich die Mannschaft von Nationaltrainer Zlatko Dalic ebenfalls im Elfmeterschießen durch, warf Rekord-Weltmeister Brasilien aus dem Turnier. Einmal mehr war dabei Kroatiens Keeper Dominik Livakovic der entscheidende Mann.

Der Profi von Dinamo Zagreb, der schon in der regulären Spielzeit einige Top-Paraden gegen Neymar und Co. zeigte, parierte im Elfmeterschießen gleich gegen den ersten Schützen Rodrygo. Zudem scheiterte Marquinhos aufseiten der Brasilianer am Aluminium. Kroatien hat damit die Chance, zum zweiten Mal in Folge in ein WM-Finale vorzustoßen. 2018 unterlag die Dalic-Elf im Endspiel gegen Frankreich. Die "Gauchos" waren zuletzt 2014 im WM-Endspiel, unterlagen im Maracana-Stadion von Rio de Janeiro gegen Deutschland in der Verlängerung mit 0:1.

So könnt ihr das WM-Spiel live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

WM 2022: Wann spielt Argentinien gegen Kroatien?

Das Spiel zwischen Argentinien und Kroatien findet am Dienstag, den 13. Dezember 2022, statt. Anpfiff in Lusail ist um 20:00 Uhr.

Argentinien vs. Kroatien: Wird das WM-Spiel im Free-TV gezeigt?

Ja, das Spiel zwischen Argentinien und Kroatien wird im Free-TV zu sehen sein. Das Spiel wird in der ARD live übertragen.

Argentinien vs. Kroatien: Ist das Spiel im Pay-TV zu sehen?

Ja, mit einem kostenpflichtigen MagentaTV-Abonnement kann man das Spiel live im TV verfolgen.

Wird das Spiel von Argentinien und Kroatien bei der WM 2022 im Livestream zu sehen sein?

Das Spiel kann man im Livestream mit einem Abonnement von Magenta-TV anschauen, ebenso im kostenlosen Livestream auf sportschau.de

Kann ich das WM-Spiel von Argentinien gegen Kroatien im Liveticker verfolgen, und wo?

Ja klar! Mit unserem ran.de Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei, wenn in Lusail der Ball rollt. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Wer pfeift Argentinien gegen Kroatien?

Mit Daniele Orsato wird ein Schiedsrichter aus Italien die Halbfinal-Begegnung zwischen Argentinien und Kroatien leiten.

Wie sind die Anstoßzeiten bei der WM 2022 in Katar?

Die zwei Halbfinals finden um 20:00 Uhr statt und das Finale um 16:00 Uhr.

Wo kann ich die WM 2022 sehen - wo wird die Weltmeisterschaft übertragen?

MagentaTV überträgt alle 64 Spiele der Weltmeisterschaft live - davon insgesamt 16 Spiele exklusiv. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen insgesamt 48 Spiele. Darin enthalten sind sowohl alle Spiele des DFB-Teams sowie die Halbfinals und das Endspiel.