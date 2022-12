München - Arsene Wenger macht sich nach seinen umstrittenen Aussagen zu verschiedensten Themen rund um die WM in Katar nicht nur beim DFB unbeliebt. Der langjährige Trainer des FC Arsenal, der jetzt für die FIFA den Bereich "Globale Fußball-Entwicklung" leitet, gerät nun auch in die Schusslinie des ehemaligen Köln-Trainers Stale Solbakken.

Der norwegische Nationalcoach äußerte sich dem Fernsehsender "TV2" gegenüber entsetzt: "Es schaudert mich zu sehen, dass der intelligenteste Mann der Welt, Arsene Wenger, zu dem all die Jahre aufgeschaut wurde, irgendwie einer Gehirnwäsche unterzogen wurde und dass er jetzt die dümmsten Aussagen macht."

Vor allem verstehe der 54-Jährige nicht, weshalb Wenger, zumindest seiner Meinung nach, die WM in Katar sowie einen neuen Zwei-Jahres-Rhythmus der WM unterstütze. "Es ist beängstigend mit all den Leuten, zu denen wir in der Fußballwelt jahrelang aufgeschaut haben", musste er feststellen.

Außerdem sei Solbakken der Auffassung, dass gegenwärtig eine Polarisierung stattfinde. Er fürchte zudem, dass diese immer schlimmere Ausmaße annehme.

WM 2022: DFB nach Wenger-Aussagen entsetzt

Arsene Wenger hatte kürzlich mit der Behauptung, dass vor allem Teams bei der WM erfolgreich gewesen seien, die "nicht auf politische Demonstrationen fokussiert" waren, auf sich aufmerksam gemacht.

Dass er insbesondere die deutsche Mannschaft nach der "One Love"-Debatte sowie der "Mund zu"-Geste meinte, war offensichtlich und stieß auf keine große Gegenliebe beim DFB.