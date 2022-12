Doha (SID) - Die Aufregung um die "fliegende" Katze bei einer WM-Medienrunde des Fußball-Rekordweltmeisters Brasilien nahm Trainer Tite mit Humor. "Da musst du da hinten nachfragen. Da ist irgendwo der Pressesprecher", sagte der Coach der Selecao und lachte laut, nachdem ihn ein Journalist nach dem Befinden des Tieres gefragt hatte.

Tags zuvor war eine Katze auf das Pult gesprungen, an dem Jungstar Vinicius Junior saß und über das bevorstehende Viertelfinale gegen Vize-Weltmeister Kroatien redete. Der brasilianische Pressesprecher packte sie rabiat am Fell und warf sie vom Tisch herunter. Dann zuckte er mit den Schultern und fragte den lachenden Vinicius Junior: "Was hätte ich denn machen sollen?" Im Internet ging das Video viral, viele Nutzer kritisierten das "brutale" Vorgehen.