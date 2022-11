Ar-Rayyan (SID) - Bayern Münchens Alphonso Davies und Kanada sind bei der Fußball-WM in Katar in der Vorrunde gescheitert. Gegen den Vize-Weltmeister Kroatien verlor der Außenseiter am Sonntag sein zweites Gruppenspiel in Ar-Rayyan mit 1:4 (1:2). Nach der 0:1-Auftaktniederlage gegen Belgien haben die Nordamerikaner keine Chance mehr auf das Achtelfinale.

Kroatiens Andrej Kramaric (36./70.), Marko Livaja (44.) und Lovro Majer (90.+4) schossen die Kanadier aus dem Turnier, Davies (2.) war der historisch erste WM-Treffer für den Underdog gelungen. In der Gruppe F sind die Kroaten punktgleich mit dem Überraschungsteam aus Marokko (4). Belgien (3) ist Dritter.