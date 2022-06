Köln (SID) - Das legendäre Fußball-WM-Halbfinale zwischen Deutschland und Frankreich 1982 in Sevilla jährt sich am 8. Juli zum 40. Mal. Aus Anlass des Jubiläums hat Manuel Neukirchner, Direktor des Deutschen Fußballmuseums in Dortmund, "Die Nacht von Sevilla, Fußballdrama in fünf Akten" in einem Buch beschrieben.

Bekanntlich erreichte Deutschland nach einem 1:3-Rückstand in der Verlängerung noch das Elfmeterschießen und siegte dann mit 5:4. Toni Schumacher parierte zwei Elfmeter von Didier Six und Maxime Bossis, den entscheidenden Elfer verwandelte Horst Hrubesch.

"Die Gefühle eines ganzen Lebens habe ich in diesem einen gewaltigen Fußballspiel erlebt. Auch wenn wir verloren haben, so war ich doch Darsteller in einem großen Drama", sinnierte Frankreichs damaliger Kapitän Michel Platini.

Im Buch kommen die deutschen und die französischen Protagonisten zu Wort, erzählen von ihren Erinnerungen, Eindrücken und Einschätzungen über die "Nacht von Sevilla".