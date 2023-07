Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften, erhofft sich von einer erfolgreichen Frauen-WM inmitten der Männer-Krise Auftrieb für den gesamten Deutschen Fußball-Bund (DFB). "In meiner Aufgabe liegt es nahe, dass ich mir wünsche, dass alle unsere Mannschaften erfolgreich sind. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn unsere Frauen die deutschen Fußballfans in dem Sommer noch mal wachküssen können", sagte der 47-Jährige im Rahmen der WM-Vorbereitung der DFB-Frauen in Herzogenaurach.

Er sei "froh, dass wir als Verband die Möglichkeit haben, mit dem Turnier die Fußballfans für uns zu gewinnen." Chatzialexiou hält allerdings wenig von Quervergleichen zwischen den Nationalmannschaften, die den deutschen Fußball weltweit repräsentieren: "Das wäre einfach nicht richtig, zumal wir unterschiedliche Mannschaften haben mit unterschiedlichen Voraussetzungen."

Die Endrunde in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) gehen die Vize-Europameisterinnen laut Chatzialexiou mit ehrgeizigen Zielen an. "Natürlich haben wir unseren Anspruch, wenn wir in ein Turnier gehen, dass wir um den Titel mitspielen wollen", erklärte er, betonte angesichts der immer stärkeren Konkurrenz aber auch: "Ich gehe sehr demütig in diese WM, weil ich sehe, wie die Entwicklung ist. Die EM war sensationell, das wird bei der WM mit Sicherheit noch getoppt."

Chatzialexiou war direkt nach dem frühen EM-Aus der U21-Fußballer ins WM-Trainingslager der DFB-Frauen gereist. Seine Eindrücke aus dem "Homeground" stimmen ihn bislang "sehr zuversichtlich", die Stimmmung sei "sehr positiv", die Trainingseinheiten "intensiv" und die Bedingungen in Franken "erneut sensationell".

Am Freitag (20.30 Uhr/ARD) bestreitet die Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in Fürth ihre WM-Generalprobe gegen Sambia. "Da werden wir uns noch mal richtig strecken müssen", lautete Chatzialexious Prognose, der im Duell mit dem WM-Neuling einen "richtig guten Test" gegen einen "robusten, leidenschaftlichen" Gegner erwartet.