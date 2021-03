München (SID) - Bayern Münchens Jungstar Alphonso Davies hat mit der kanadischen Fußball-Nationalmannschaft Geschichte geschrieben. In der WM-Qualifikation gelang gegen die Kaimaninseln ein 11:0 (6:0), es war der bislang höchste Länderspielsieg der Kanadier. Davies trug zum Rekord zwei Tore bei. Der 20 Jahre alte Verteidiger traf in der 28. Minute per Strafstoß und in der 73. Minute.

"Die Spieler wollten ein Zeichen setzen", sagte Trainer John Herdman. Man habe "Geschichte schreiben wollen. Das ist eindrucksvoll gelungen", ergänzte Nationalspieler Alistair Johnston. Bisher war ein 8:0 gegen die Jungferninseln im September 2018 der höchste Erfolg in der Länderspiel-Historie Kanadas gewesen.

Das Team um Davies führt seine Qualifikations-Gruppe B mit sechs Punkten aus zwei Spielen an. Im Juni geht es auf dem Weg zur WM 2022 in Katar gegen Aruba und Suriname weiter.